Međunarodni dan nestale djece - nestanci djece sve češće počinju online

Svake dvije minute u Europi nestane jedno dijete. Iza te brojke nisu samo statistički podaci, nego djeca koja se udaljavaju od kuće zbog teškoća u obitelji, nasilja, osjećaja neprihvaćenosti ili emocionalnih problema, ali i djeca koja mogu postati žrtve manipulacije, iskorištavanja i drugih oblika nasilja.

Povodom Međunarodnog dana nestale djece, koji se obilježava 25. svibnja, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu upozorava da nestanak djeteta danas ne počinje nužno na ulici ili u trenutku kada dijete napusti dom. Sve češće počinje u digitalnom prostoru, kroz komunikaciju kojoj odrasli možda ne pridaju dovoljno pozornosti, a koja za dijete može postati vrlo stvarna, emocionalno snažna i rizična.

- Djeca danas veliki dio svojih odnosa, razgovora i osjećaja pripadnosti stvaraju u online svijetu. Upravo ondje mogu naići i na osobe koje prepoznaju njihovu ranjivost te je postupno koriste za manipulaciju, vrbovanje ili dogovaranje susreta uživo. Zato o nestancima djece više ne možemo govoriti samo kao o fizičkom odlasku od kuće. Moramo razumjeti što je tom odlasku prethodilo, osobito u digitalnom prostoru - istaknuo je Tomislav Ramljak, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Prema podacima iz Izvješća pravobraniteljice za djecu za 2025. godinu, u Hrvatskoj su zabilježene 353 objave o udaljenju djece te 234 maloljetnika koji su se udaljili iz obiteljskog doma. Među njima je bilo i šestero djece te 105 maloljetnika koji su se u evidenciji pojavljivali više puta.

Najčešći navedeni razlozi odlaska iz obiteljskog doma bili su avanturizam, nepoštovanje roditeljskog autoriteta, utjecaj vršnjačkih skupina i problemi u školi, dok u velikom broju slučajeva razlog udaljenja nije naveden. Upravo ta činjenica upozorava koliko je važno pravodobno prepoznati što se događa u životu djeteta, s kim komunicira, osjeća li se sigurno i ima li osobu kojoj se može povjeriti.

Iako se većina djece pronađe ili se sama vrati u roku od 24 sata, Ministarstvo unutarnjih poslova i Pravobraniteljica za djecu upozoravaju da je prvih 12 sati od nestanka iznimno važno za pronalazak djeteta. Što je dijete dulje izvan sigurnog okruženja, to se povećava rizik od nasilja, iskorištavanja, trgovine ljudima ili drugih teških posljedica.

- U slučajevima nestanka djece vrijeme je jedan od najvažnijih čimbenika. Zato Centar već godinama upozorava na potrebu uspostave brzog sustava javnog uzbunjivanja u slučajevima nestanka djece, po uzoru na Amber Alert, koji se koristi u Sjedinjenim Američkim Državama i brojnim europskim zemljama. Takav sustav omogućio bi hitno i široko informiranje javnosti upravo u prvim satima, kada su šanse za pronalazak djeteta najveće - naglasio je Ramljak.

Na povezanost nestanaka djece i opasnosti u digitalnom okruženju upozorava i novo izvješće organizacije Missing Children Europe, prema kojemu brojni slučajevi započinju komunikacijom na društvenim mrežama, aplikacijama za dopisivanje ili gaming platformama. Djeca koja su usamljena, nezadovoljna, povrijeđena ili traže razumijevanje mogu biti posebno izložena osobama koje im se predstavljaju kao prijatelji, podrška ili netko tko ih „razumije bolje od drugih“.

Riječ je o procesu online groominga, odnosno postupnog stvaranja odnosa povjerenja s djetetom kako bi ga se kasnije moglo manipulirati, seksualno iskorištavati ili nagovoriti na susret uživo. Taj proces često ne izgleda prijeteće od samoga početka. Može započeti komplimentima, razumijevanjem, darovima, obećanjima ili razgovorima u kojima dijete prvi put osjeti da ga netko uistinu sluša.

Upravo zato nestanak djeteta ponekad nije iznenadan događaj, nego završetak procesa koji je trajao danima, tjednima ili mjesecima u tišini, u osjećaju ranjivosti i u digitalnom prostoru koji odraslima može ostati nevidljiv.

- Kada dijete nestane, najčešće vidimo samo posljednji korak, a to je odlazak. No, prije toga često postoje znakovi kao što su povlačenje, promjene raspoloženja, tajnovitost, intenzivna online komunikacija ili osjećaj da dijete nešto teško proživljava samo. Zaštita djece danas zato znači više od fizičke sigurnosti. Ona znači biti prisutan, razgovarati, slušati i prepoznati rizike i u stvarnom i u online svijetu - poručio je Ramljak.

U situacijama nestanka djeteta, bijega ili drugih oblika ugroze dostupna je europska linija za nestalu djecu 116 000. Namjenjena je podršci djeci, roditeljima i skrbnicima u situacijama kada dijete nestane, pobjegne od kuće ili iz ustanove, kada ga drugi roditelj odvede u drugu državu, kao i kada je riječ o djetetu u migraciji bez zakonskog zastupnika ili djetetu koje je žrtva trgovine ljudima.

Linija je besplatna i dostupna 24 sata dnevno, svakoga dana u godini. Stručnjaci Centra za nestalu i zlostavljanu djecu pružaju podršku, informacije i usmjeravanje kako bi se dijete što prije pronašlo i vratilo na sigurno. Nestanak djeteta ne smije biti problem koji primjećujemo tek kada dijete više nije kod kuće. Sigurnost počinje ranije, razgovorom, povjerenjem, pažnjom i spremnošću da ozbiljno shvatimo i ono što se događa iza ekrana.