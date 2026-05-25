Emotivna objava roditelja Nore Šitum slomila je mnoge. Danas bi imala 19 godina

Potresna objava roditelja prerano preminule Nora Šitum ponovno je dirnula javnost. Na današnji dan Nora bi proslavila svoj 19. rođendan, a njezina mama i tata emotivnim su riječima podsjetili koliko im nedostaje njihova djevojčica čija je životna priča prije više od deset godina ujedinila Hrvatsku i regiju u borbi za njezino liječenje.

“I tog 25.5.2007. kad si došla na ovaj svijet bio je topao, gotovo ljetni dan kao danas. Danas bi slavila velikih 19 Sretan ti nebeski rođendan ljubavi. Vole te mama i tata zauvijek”, napisali su Norini roditelji uz objavu koja je izazvala brojne reakcije podrške i suosjećanja", napisali su.

