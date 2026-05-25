Nadbiskup Uzinić podržao građanski odgoj: "Ne smijemo biti suprotstavljeni, nego suradnici"

Riječki nadbiskup Mate Uzinić snažno je podržao građanski odgoj u školama poručivši kako se oko važnih društvenih tema ne bi smjele stvarati podjele između vjeronauka i građanskog odgoja, piše telegram.

Govoreći na stručnom skupu vjeroučitelja Riječke nadbiskupije i Krčke biskupije, Uzinić je rekao da različita stajališta ne moraju biti prepreka zajedničkom djelovanju. „Čak i kad se ne slažemo u svemu možemo zajednički graditi društvo i ne trebamo zbog toga jedni druge isključivati.“

Riječki nadbiskup je rekao da suvremeno društvo karakteriziraju pluralizam i različiti svjetonazori te da Crkva u takvom okruženju ne može nastupati isključivo. Dijalog je jedini put prema boljem razumijevanju među ljudima. „Tolerancija nije odustajanje od svoga, nego poštovanje i onog drugog. To je put, bez toga ne možemo graditi bolji svijet, a to je zadaća Crkve.“ Dodao je kako kršćani ne bi smjeli nastojati nametati svoje stavove, nego biti sudionici u izgradnji društva zajedno s drugima.

Mlade treba učiti miru i otvorenosti prema drugima

Govoreći o odnosu vjeronauka i građanskog odgoja, nadbiskup je poručio da vjeroučitelji iz tog područja mogu mnogo naučiti i stečena iskustva primijeniti u radu s učenicima. Kao primjer naveo je prve kršćane koji su, kako je rekao, društvo mijenjali razgovorom i dijalogom, a ne nametanjem svojih uvjerenja. „Ja doista vidim ovo kao priliku da i mi sami uđemo u taj svijet i naučimo puno iz građanskog odgoja, što onda možemo primijeniti i u vjeronauku.“

Velik dio svog izlaganja Uzinić je posvetio odgoju za mir, ističući da mlade treba poticati na razumijevanje, suradnju i prihvaćanje različitosti. „Trebamo mlade učiti da budu graditelji mira, počevši od svojih svakodnevnih sredina: obitelji, škole, sporta, kruga prijatelja.“ Važno je da se mladi ne boje ljudi drugih kultura, vjera ili uvjerenja te da umjesto zidova grade mostove i odnose temeljene na međusobnom poštovanju.

„Nismo protiv građanskog odgoja“

Sličnu poruku poslala je i ravnateljica Osnovne škole Kostrena Adriana Glavan (koja je i sama vjeroučiteljica op.a.), koja je pozvala vjeroučitelje da aktivno sudjeluju u provođenju građanskog odgoja. Vrijednosti poput mira, tolerancije, uključivosti i brige za ranjive nisu strane katoličkom vjeronauku, nego su njegov sastavni dio. „Nemojte propustiti priliku ukrcati se u vlak, i to ne u posljednji vagon, nego budite lokomotiva u vašim školama, u vašim zajednicama.“ Prema njezinim riječima, upravo je ovo prilika pokazati da vjeronauk i građanski odgoj mogu djelovati zajedno na dobrobit učenika i društva.