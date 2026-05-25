Mještani ogorčeni zbog promjene režima graničnog prijelaza: "Nećemo moći doći kući"

Najava da bi mali granični prijelaz u Pašinom Potoku tijekom ljeta mogao postati međunarodni izazvala je ogorčenje među stanovnicima tog kraja i obližnjeg Cetingrada. Mještani tvrde da ih nitko nije pitao za mišljenje, a već sada najavljuju peticiju i moguće prosvjede jer strahuju od prometnog kolapsa i narušavanja svakodnevice.

Posebno ih brinu gužve koje bi, kažu, mogle paralizirati mjesto. Djeca iz Pašinog Potoka svakodnevno putuju u školu u Cetingrad, a stanovnici često prolaze traktorima do svojih zemljišta i obitelji s druge strane granice, piše Dnevnik.hr.

‘Mi nećemo moći funkcionirati. Kako će oni sad izaći iz dvorišta, otići u trgovinu, evo ne znam’, poručuju zabrinuti mještani. Dodaju i: ‘Imamo zemlju, prolazimo traktorima, znači odlazimo, imamo familiju, imamo sve. A kad ovi naiđu kao dolje na Maljevcu, bit će velika gužva i neće se moći proći. Nećemo moći kući doći.’

Stanovnici smatraju da se prije donošenja odluke trebalo razgovarati s ljudima koji ondje žive. ‘Ljudi koji su donijeli odluku za taj jedan zahvat nisu ušli u samu problematiku ljudi koji dolje žive’, rekao je Zvonimir Mrgan, županijski tajnik stranke Domino.

MUP: Nema mjesta panici

I načelnik Cetingrada Milan Bogović priznaje da je nezadovoljstvo mještana razumljivo. ‘Trebao bi se jedan sastanak održati gdje ćemo razgovarati što napraviti... Bilo bi dobro da se ne otvori i budemo na miru u Cetingradu’, rekao je Bogović.

Iz MUP-a poručuju da razloga za paniku nema. Prema njihovim navodima, prijelaz će tri mjeseca biti otvoren samo za osobe s EU dokumentima, bez digitalne registracije, dok će promet teretnih vozila ostati zabranjen.

Policija će preusmjeravati promet

‘Zbog takvih ograničenja smatramo kako neće doći do pogoršanja sigurnosnih i prometnih uvjeta u mjestu Pašin Potok. U slučaju potrebe policija će preusmjeravati promet’, poručili su iz MUP-a te dodali da će granična policija pokušati lokalnom stanovništvu omogućiti što brži prelazak granice.

Iz policije navode i da bi novim ugovorom ukupno deset pograničnih prijelaza trebalo postati međunarodno, uglavnom na jugu Hrvatske, te ističu kako je riječ o uobičajenim promjenama uoči turističke sezone. Kada bi odluka trebala stupiti na snagu, zasad nije poznato.

Iz općine Velika Kladuša kratko su poručili da se ne žele miješati u državne odluke.