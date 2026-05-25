Na Hvaru počelo asfaltiranje nove prometnice, završetak do turističke sezone

Nakon zahtjevnih građevinskih zahvata jutros je krenulo asfaltiranje čak 6,5 kilometara prometnice, a trajat će do petka.

Nakon toga slijedi postavljanje više od 6 kilometara zaštitnih odbojnih ograda te uređenje kompletne vertikalne i horizontalne prometne signalizacije, kako bi cesta zadovoljila najviše standarde sigurnosti za sve sudionike u prometu, prije puštanja u promet.

Ova dugo očekivana prometnica bit će spremna i puštena u promet već za ovu turističku sezonu, čime će se značajno poboljšati povezanost južnog dijela otoka Hvara, olakšati svakodnevni život lokalnog stanovništva te unaprijediti prometna dostupnost i sigurnost brojnih posjetitelja.

"Zahvaljujemo svim mještanima i sudionicima u prometu na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova", poručuju iz ŽUC Split.