Umjetnik pješačio s križem dva dana do vlastite izložbe u Kninu

Izložba „Povratak“ označila je novu samostalnu izložbu splitskog umjetnika Dina Grčića (33), rođenog u Sinju, a odraslog u Kninu – gradu u koji se ovim radom simbolički i fizički vratio.

Središte projekta činila su dva dana performativnog pješačenja od Sinja do Knina. Riječ je o zahtjevnom i dugotrajnom činu koji je nadilazio samu fizičku izdržljivost te postao prostor osobne refleksije, suočavanja i ponovnog uspostavljanja odnosa s mjestima vlastitog odrastanja. Put je tako prestao biti samo udaljenost između dvije točke i postao medij rada.

Dolaskom u Knin performans nije završio, nego se nastavio unutar galerijskog prostora Fotoklub Knin, gdje je čin materijaliziran kroz instalaciju koja je označila njegov završetak, ali i otvorila novo čitanje – ono unutar zatvorenog prostora, pred publikom.

Povratak“ je rad o kretanju i pripadanju, o naporu i potrebi za označavanjem vlastitog puta. U njemu su se ispreplele osobna povijest i širi kontekst prostora Dalmatinske zagore. Istovremeno, rad se mogao čitati i kao komentar na položaj umjetnika u društvu koji neprestano ulaže napor da se iznova definira unutar suvremene umjetničke scene.

Otvorenje izložbe održano je u prostoru Fotokluba Knin po završetku dvodnevnog performansa.