Trgovina domaće hrane ruši konkurenciju i privlači kupce iz cijele Hrvatske

Znamo kako je našim poljoprivrednicima, zbog velike uvozne konkurencije, teško prodaju svoje proizvode. Znaju to i u Đurđevcu pa su za svoje male proizvođače hrane usred grada otvorili trgovinu. Trgovina povezuje OPG-ove s kupcima, a interes za hranu s domaćeg "grunta" iz godine u godinu sve je veći.

Novinarka HRT-a Sanja Kos-Bojanić istražila je kako radi Podravinoteka i zašto je važna brojnim đurđevačkim proizvođačima hrane.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Domaći proizvodi, poznato podrijetlo i podrška lokalnim proizvođačima – sve to na jednom mjestu nudi Podravinoteka. Povezuje obiteljska poljoprivredna gospodarstva s kupcima diljem Hrvatske, a interes za domaću hranu i proizvode iz godine u godinu sve je veći. Kako funkcionira Podravinoteka, što znači malim proizvođačima i zašto kupci sve češće biraju domaće?

Pčelar Ivan Đurišević iz Virja ponudu sa svojeg obiteljskog gospodarstva dopunio je i egzotičnim voćem – indijanskim bananama i mongolskim borovnicama.

- Cilj nam je bio da kroz nove tehnologije, nove oblike proizvodnje probamo tržištu ponuditi nekakav drugačiji, zanimljivi novi proizvod. A opet da taj proizvod spoji dva dijela našeg OPG-a - pčelarstvo i voćarstvo u jedno, objasnio je Ivan Đurišević, pčelar iz Virja.

Kremasti med s dodatkom voća traži svoj put do tržišta. Osim na sajmovima i na kućnom pragu prodaju i u Podravinoteci.

- Kupci mogu vidjeti sve proizvode na licu mjesta i automatski se odlučiti hoće li uzeti moj proizvod, neki moga kolege pčelara. To nam pojednostavljuje jer u sezoni često se dogodi da mi nemamo prilike biti s kupcima, biti dostupni kupcima, kazao je Đurišević.

Iako je u susjednoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, obiteljsko gospodarstvo Bačak iz Velikog Trojstva svoje proizvode, prerađeno povrće i voće, zimnicu, džemove i sokove isporučuje Podravinoteci u Đurđevac.

- To je jedan krasan vid suradnje i krasan način plasmana, nova vizija koja je u biti zastarjela jer ljudi izbjegavaju udruživanje, zadruge. To povezuju s nekim bivšim režimima, ali mislim da je to budućnost svega. Bez tog udruživanja, tog načina plasmana, manji poljoprivrednici koji nešto prerađuju neće moći prosperirati, smatra Goran Bačak, proizvođač povrća i voća iz Velikog Trojstva.

Sve više ljudi želi znati što jede, odakle hrana koju kupuju dolazi i tko je proizvodi. Upravo je zbog toga prije deset godina pokrenuta Podravinoteka – koja na jednom mjestu okuplja domaće proizvode malih proizvođača i omogućuje njihovu dostavu kupcima.

- S oznakom kvaliteta Podravine imamo 45 proizvođača s više od stotinu proizvoda. Trenutačno imamo sto proizvođača s preko 800 proizvoda proizvođača diljem Hrvatske, izjavila je Dajana Milodanović, direktorica Starog grada Đurđevac.

Od meda i sokova do tjestenine, brašna, bučina ulja i tradicionalnih kolača – cilj je kupcima ponuditi kvalitetne proizvode poznatog podrijetla i pritom pomoći domaćim proizvođačima da lakše dođu do tržišta. Među nagrađivanim podravskim vinima su i ona Martina Jušte.

- Bez zajedništva nema ništa, to je budućnost. Mi možemo na taj način plasirati svoje proizvode, a svaki sam jako teško. Ova Podravinoteka je super, istaknuo je Martin Jušta, vinar iz Čepelovca.

Za mnoga obiteljska poljoprivredna gospodarstva ovakav način prodaje znači veću vidljivost i sigurniji plasman proizvoda. Bezglutenske proizvode lokalnih proizvođača nedavno je naručio hotel s juga Hrvatske, a proizvodi Podravinoteke dolaze na različite adrese jer je jedna od nezaobilazanih točki turističke ponude Đurđevca.

- Jučer su ovdje bila četiri autobusa djece koja su opustošila Podravinoteku. Mi smo u zadnjih tjedan dana imali tisuću ljudi samo u našem gradu Đurđevcu koji dolaze na izlete. To su djeca iz vrtića, osnovnih škola pa sve do srednjih škola, istaknula je Milodanović.

Svaki posjetitelj uz doživljaj ponese i neki domaći proizvod, podravski motiv. Ponuda se svakodnevno proširuje, a uz fizičku dostupna je i prodaja putem interneta. Podravinoteka će se uskoro preseliti u novi prostor - obnovljene zidine utvrde Staroga grada.

U vrijeme kada se sve više govori o važnosti domaće proizvodnje i sigurnosti hrane, Podravinoteka je sve čvršći most između malih proizvođača i kupaca. Domaći proizvodi nastali na malim obiteljskim gospodarstvima i na taj način pronalaze put do stola brojnih obitelji.