Predsjednik Republike posjetio Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik OSRH-a Zoran Milanović posjetio je u ponedjeljak Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju (VSOA) u sklopu svojih redovitih aktivnosti.

U sjedištu Vojne sigurnosno-obavještajne agencije predsjednik Milanović sastao se i razgovarao s ravnateljem VSOA-e general-bojnikom Ivanom Turkaljem te su mu predstavljeni postignuća i planovi za daljnji razvoj sposobnosti i transformacije VSOA-e kao suvremene i važne obrambene sigurnosno-obavještajne agencije.

U sklopu posjeta, Predsjednik Republike uručio je pohvale i nagrade pripadnicima VSOA-e koji su svojim radom doprinijeli radu ove agencije.