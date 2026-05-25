„Baština u fokusu“: Humanitarna izložba fotografija Mije Milković otvara se na Filozofskom fakultetu u Splitu

Na Filozofskom fakultetu u Splitu sutra u 18 sati bit će otvorena izložba fotografija „Baština u fokusu“, projekt nastao u organizaciji FFST-a i Centra za nematerijalnu kulturnu baštinu. Autorica izložbe je studentica Filozofskog fakulteta u Splitu Mia Milković, a izložba će biti postavljena u suterenu fakulteta. Posjetitelji će moći razgledati ukupno 30 fotografija koje tematiziraju različite segmente hrvatske kulturne i društvene baštine.

Posebnost izložbe je njezin humanitarni karakter – sve fotografije bit će dostupne za kupnju, a cjelokupan prikupljeni iznos namijenjen je u humanitarne svrhe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Autorica kroz fotografije donosi motive materijalne i nematerijalne kulturne baštine, kazališne umjetnosti, tradicije i svakodnevice, ali i prepoznatljive simbole splitskog identiteta poput Hajduka i Torcide.

Ideju za organizaciju izložbe pokrenuli su izv. prof. dr. sc. Helena Dragić, doc. dr. sc. Nikola Sunara i Frane Prpa, asistent na Filozofskom fakultetu, s ciljem povezivanja kulturne baštine, umjetnosti i humanitarnog djelovanja.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane, studente i ljubitelje fotografije da svojim dolaskom podrže projekt koji spaja umjetnost i humanost.