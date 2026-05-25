Policija u Splitu zaplijenila amfetamin, kaznena prijava protiv 34-godišnjaka

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom, za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. U petak, 22. svibnja 2026. godine, policijski službenici su na području Splita postupali prema 34-godišnjaku, od kojeg su oduzeli dvije vrećice u kojima se nalazilo 66,5 grama droge amfetamin.

Uhićen je, doveden u policijsku postaju te je protiv njega podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa