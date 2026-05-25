U Splitu uhićen motociklist s marihuanom i tehnički neispravnim vozilom

U subotu, 23. svibnja 2026. godine, na području Splita policijski službenici postupali su prema 31-godišnjem vozaču motocikla marke Yamaha, koji je odbio zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na droge, a posjedovao je i marihuanu koja je od njega oduzeta.

Na motociklu nisu bile postavljene registarske oznake, a vizualnim pregledom motocikla utvrđeni su tehnički nedostaci koji su Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila na cesti određeni kao opasni nedostaci.

Vozač je uhićen, a motocikl je privremeno oduzet. U žurnom postupku odveden je na sud, kojemu je predloženo da se 31-godišnjaku odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana, novčana kazna i zaštitna mjera zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole, s obzirom na to da je 31-godišnjak do sada dva puta pravomoćno prekršajno kažnjen, a još su mu dva prekršajna postupka u tijeku. Također, sudu je predloženo da se od 31-godišnjaka trajno oduzme motocikl.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o odgovornosti za četiri počinjena prometna prekršaja bit će uskoro donesena. Sud je zaključio da je, s obzirom na prekršajnu evidenciju, jasno da postoje osobite okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi na slobodi mogao nastaviti s činjenjem istih ili sličnih prekršaja, a ne treba zanemariti ni činjenicu da je u konkretnom slučaju odbio testiranje na drogu te da je već jednom pravomoćno kažnjen zbog neovlaštenog posjedovanja droge.