Privremene obustave prometa na Marjanu: Kamioni s drvnom biomasom prolazit će u kratkim intervalima

Zbog planiranih aktivnosti otpreme drvne biomase, od utorka 26. svibnja do petka 29. svibnja 2026. godine na području Marjana bit će uvedena privremena regulacija prometa.

Transport drvne biomase odvijat će se trasom s Vatrogasnog puta na Marjanski put, pri čemu se očekuju povremena i kratkotrajna zatvaranja dijela jednosmjerne prometnice od Vodospreme do križanja s Prilazom Vladimira Nazora, i to u smjeru suprotnom od uobičajenog prometnog toka.

Kamioni će prometovati pojedinačno, odmah nakon ukrcaja tereta, zbog čega će tijekom dana dolaziti do više kraćih obustava prometa, isključivo u trenutku prolaska svakog vozila.

Iz nadležnih službi mole građane za razumijevanje te za poštivanje privremene prometne signalizacije i uputa na terenu tijekom trajanja radova.