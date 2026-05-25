Papa Lav XIV. predstavlja prvu encikliku: “Magnifica humanitas” otvara pitanje umjetne inteligencije i ljudskog dostojanstva

Papa Pope Lav XIV. danas će osobno predstaviti svoju prvu encikliku, što je neuobičajen potez u suvremenoj papinskoj praksi jer pape u pravilu ne sudjeluju izravno u predstavljanju svojih dokumenata.

Enciklika pod naslovom Magnifica humanitas (“Veličanstveno čovječanstvo”) fokusira se na zaštitu ljudske osobe u eri umjetne inteligencije. Dokument je potpisan 15. svibnja, na 135. obljetnicu enciklike Rerum novarum pape Lava XIII., a službeno se objavljuje danas.

Prema dostupnim informacijama, enciklika snažno progovara o etičkim rizicima razvoja umjetne inteligencije, uključujući njezinu moguću primjenu u ratovanju, ali i utjecaj na prava radnika i budućnost tržišta rada.

Crkveni nauk u kontekstu “nove industrijske revolucije”

Enciklike predstavljaju jedan od najviših oblika papinskog naučavanja upućenog Katoličkoj crkvi. Od Lava XIII. do danas objavljeno ih je ukupno oko 220, s tim da je njihova dinamika varirala kroz povijest.

Tijekom 20. stoljeća enciklike su bile učestalije, osobito u razdobljima globalnih kriza. Pio XI. objavio ih je 34, a Pio XII. čak 41, dok su kasniji pape, uključujući Ivana Pavla II. i Benedikta XVI., dokumente objavljivali rjeđe, ali uz sve veći naglasak na druge oblike papinskih poruka.

Fokus na umjetnu inteligenciju i ratovanje

Lav XIV. već je ranije isticao zabrinutost zbog razvoja umjetne inteligencije, nazivajući je jednim od ključnih izazova suvremenog društva.

U ranijim porukama upozoravao je na sve veću automatizaciju stvaranja sadržaja te na rizike koje AI donosi za kreativne industrije, uključujući tekst, glazbu i video.

U govoru na rimskom sveučilištu Sapienza osudio je i upotrebu umjetne inteligencije u vojne svrhe, navodeći sukobe u Ukrajini, Gazi, Libanonu i Iranu kao primjere opasne “spirale tehnološki posredovanog rata”.

Također je kritizirao retoriku i prijetnje vezane uz međunarodne sukobe, naglašavajući da “Bog ne blagoslivlja nijedan sukob” te upozoravajući na kršenje međunarodnog prava pri napadima na civilnu infrastrukturu.

Sudjelovanje AI stručnjaka i političke implikacije

Na predstavljanju enciklike sudjelovat će i Christopher Olah, suosnivač AI tvrtke Anthropic, što dodatno naglašava važnost teme i njezinu povezanost s tehnološkim sektorom.

Dio analitičara smatra da bi dokument mogao otvoriti i nova neslaganja između Vatikana i političkih struktura, posebno oko pitanja vojne primjene umjetne inteligencije i nadzora.

Signali novog smjera pontifikata

Vatikanski analitičari ocjenjuju da Magnifica humanitas označava početak jasnijeg socijalnog i tehnološkog fokusa novog pontifikata.

Papa je ranije istaknuo da je svoje papinsko ime odabrao nadahnuto Lavom XIII., čija je enciklika Rerum novarum postavila temelje modernog socijalnog nauka Crkve.

U prvoj godini pontifikata objavio je i apostolsku pobudnicu Dilexi Te, nastavljajući smjer socijalnih reformi započetih u prethodnim pontifikatima.

Prema crkvenim izvorima, nova enciklika trebala bi poslužiti kao temelj za buduće dokumente koji će se baviti ekonomskim nejednakostima, globalnim promjenama rada i etikom tehnologije.