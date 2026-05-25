SAD i Iran imaju 60 dana za dogovor: Pregovori o nuklearnom sporazumu ulaze u ključnu fazu

Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana za usuglašavanje konačnih detalja budućeg sporazuma, objavio je CNN pozivajući se na visokog dužnosnika administracije američkog predsjednika Donald Trump.

Prema navodima izvora, nacrt dogovora uključuje obvezu Irana da ne razvija niti posjeduje nuklearno oružje, kao i odricanje od postojećih zaliha obogaćenog uranija. Ipak, pitanje načina preuzimanja i kontrole tih zaliha trebalo bi biti jedno od glavnih tema u nastavku pregovora.

Dio sporazuma odnosi se i na Hormuški tjesnac, koji bi trebao biti ponovno otvoren za sigurnu plovidbu nakon procesa razminiranja. Američki dužnosnik nije pojasnio kako bi budući režim upravljanja tjesnacem konkretno izgledao.

Prema istom izvoru, sporazum predviđa stroge uvjete za Iran. Ako Teheran ne ispuni dogovorene obveze, neće doći do financijskog popuštanja ni ublažavanja sankcija. Američka blokada, tvrdi dužnosnik, postupno bi se smanjivala paralelno s provedbom dogovorenih mjera i ponovnim otvaranjem Hormuškog tjesnaca.

Istodobno, Al Jazeera navodi kako se Washington još premišlja oko ključnih pitanja, među kojima su mehanizam za odmrzavanje iranske imovine i opseg mogućeg prekida vatre u Lebanonu.

Prema informacijama iz diplomatskih izvora, Teheran je preko posrednika poručio da neće prihvatiti sporazum ako SAD odustane od ranije dogovorenih načela. Iranske vlasti navodno smatraju da Washington mijenja prethodno usuglašene pozicije.

Trump je ranije izjavio da SAD želi postići “dobar i prihvatljiv dogovor” s Iranom, naglasivši kako se pregovori odvijaju “uredno i konstruktivno”. Dodao je i da američka strana ne namjerava žuriti s finalizacijom sporazuma jer, kako tvrdi, “vrijeme radi u korist Washingtona”.

Američki NBC, također pozivajući se na izvore iz Trumpove administracije, objavio je da konačni sporazum između SAD-a i Irana ipak neće biti postignut tijekom današnjeg dana.