Ella Dvornik otkrila što su je psihijatri pitali u procesu razvoda

Influencerica Ella Dvornik na društvenim je mrežama podijelila detalj iz procesa razvoda od britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea, koji je, kako je dala naslutiti, na nju ostavio snažan dojam.

Na Instagram storiju prisjetila se pitanja koje su joj tijekom postupka postavili psihijatri uključeni u proces razvoda.

“Svako malo se rado prisjetim trenutka kada su me psihijatri u procesu pitali: ‘Što ćete vi s djecom ako slučajno navečer imate neki event?’”, napisala je Ella.

Njezina objava izazvala je brojne reakcije pratitelja te otvorila raspravu o predrasudama i očekivanjima s kojima se susreću zaposlene majke, osobito one koje su javno eksponirane.

Ella Dvornik i Charles Pearce roditelji su dviju djevojčica, osmogodišnje Balie Dee i šestogodišnje Lumi Wren. Tijekom razvoda donesena je sudska odluka prema kojoj djevojčice trenutačno žive s ocem u Istri, dok Ella, koja živi u Zagrebu, s njima provodi svaki drugi tjedan.