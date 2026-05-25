Silić osvojio nagradu za najbolju obranu sezone, Rebić u momčadi sezone

Večeras se održavala dodjela nagrada SuperSport HNL- u organizaciji HNS-a i naslovnog sponzora lige – SuperSporta.

Hajduk je imao konkurente u gotovo svim kategorijama, a osvajači nagrada iz redova Bijelih bili su Toni Silić koji je dobio nagradu za najbolju obranu, a Ante Rebić izborio je svoje mjesto u momčadi sezone.

Silić je nagradu za najbolju obranu sezone upisao u utakmici protiv Dinama u Zagrebu 6. prosinca protekle godine.

Pri primitku nagrade, ukratko prokomentirao uspjeh: „Nadam se da ću dostići Zeleniku, imam dosta vremena pred sobom, siguran sam da ću to i uspjeti. Sigurno da je nestvarno stajati na pozornici ovdje. Ja sam domaće dite koje živi za Hajduk i meni je ovo ispunjenje sna. Htio bih zahvaliti Klubu na podršci i prilici, bez te prilike ne bih stajao ovdje. Hvala na podršci mojoj obitelji i suigračima, veliko je zadovoljstvo biti ovdje. To mi je bio prvi veliki derbi, žao mi je što nismo uspjeli izvući tri boda i što smo primili pogodak u zadnjim minutama, ali veselim se sljedećoj sezoni. Vidio sam puno vratara i njihovih nastupa u dresu Hajduka, učio sam na njihovim greškama, da mi se to što manje događa. Uživam na Poljudu pred svojim navijačima i jedva čekam da krene nova sezona.“

Svoje je mjesto u najboljih 11 igrača sezone izborio Ante Rebić, lijevo krilo Hajduka. Rebić nije bio elokventan kao Silić, a nagradu je prokomentirao znatno kraće: „Čast mi je biti ovdje, hvala i zadovoljstvo mi je. Iz Hajdukove je perspektive bilo realno drugo mjesto, može i bolje, ali potrudit ćemo se u budućnosti.“

Na upit za ostanak u Hajduku, odgovorio je: „Drugi red, livo“, time aludiravši na predsjednika Hajduka - Ivana Bilića.