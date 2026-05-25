FOTO Ljepotice na tribinama: Evo tko je sve bodrio Žute

Košarkaši Splita i Cibone danas su od 18:30 igrali drugu polufinalnu utakmicu prvenstva Hrvatske, a slavili su Žuti rezultatom 83:78 koji su ujedno bili bolji u prve tri četvrtine (15:14, 24:23, 23:19), dok su gosti slavili u posljednjoj.

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Jordano s 14 poena, 2 skoka i 2 asistencije, a potom Marinelli s 13 poena, 4 skoka i 3 asistencije; Drežnjak s 12 poena, 2 skoka, 3 asistencije, 3 ukradene lopte i 1 blokom; Anticevich s 11 poena, 4 skoka i 1 asistencijom; Dragić s 11 poena, 3 skoka i 2 asistencije; Cosey s 10 poena; Wiggins s 5 poena, 8 skokova i 1 asistencijom; Stephens s 5 poena, 7 skokova i 1 ukradenom loptom; Sikirić s 2 poena, 4 skoka i 1 asistencijom; Svoboda s 1 asistencijom te Perasović.

