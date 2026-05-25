Ante Rebić odgovorio ostaje li u Hajduku

Na svečanoj dodjeli nagrada za HNL sezonu 2025./26. podijeljene su nagrade za najboljeg strijelca, vratara, trenera, gol i obranu sezone. Uz te kategorije proglašena je i najbolja momčad sezone, a u njoj se našao jedan igrač Hajduka - Ante Rebić.

32-godišnji napadač upao je u momčad na poziciji lijevog krila nakon sezone u kojoj je upisao sedam golova i pet asistencija. Rebić je stigao u Hajduk na ljeto 2025. godine, a njegov ugovor istječe ovog ljeta, prenosi Gol.hr.

Upitan o tome hoće li ostati u Hajduku, Rebić je rekao tri riječi: "Drugi red, livo" i pokazao na predsjednika Hajduka - Ivana Bilića.