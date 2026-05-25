Veleposlanik Indije obišao Sinj, evo što je ga je oduševilo

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj danas je bio domaćin diplomatskog susreta, u službeni posjet primio je veleposlanika Republike Indije u Republici Hrvatskoj Aruna Goela, koji je u grad stigao u pratnji supruge Anite.

Uz gradonačelnika, goste su dočekali su zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, pročelnica Ureda Grada Irena Mišević te direktorica Turističke zajednice Monika Vrgoč.

Središnji dio posjeta održan je u uredu gradonačelnika, gdje je, uz predstavljanje bogate povijesti i identiteta Sinja, naglasak stavljen na razvojne potencijale grada. Gradonačelnik Bulj istaknuo je kako Sinj, uz snažnu tradicijsku i kulturnu baštinu, sve više afirmira svoju poziciju kao turistička i gospodarska destinacija s jasnom vizijom budućeg razvoja. Posebno je istaknuo Sinjsku alku kao simbol grada i stoljetne tradicije, uputivši veleposlaniku službeni poziv na ovu u svijetu jedinstvenu manifestaciju.

Tijekom razgovora otvoreno je i pitanje razvoja konjaništva kao jednog od važnih identitetskih i gospodarskih smjerova grada. Gradonačelnik je pritom naglasio kako se razmatra mogućnost razvoja studijskog programa vezanog uz konjaništvo u sklopu budućeg Sveučilišta u Sinju te da se suradnja uz Sveučilište može proširiti i na njihovu zemlju što je veleposlanik Goel s velikim odobravanjem prihvatio, ističući kako i Indija njeguje duboku konjaničku tradiciju i veliko poštovanje prema konjima kao dijelu kulturnog nasljeđa.

Nakon službenog dijela sastanka, program posjeta nastavljen je obilaskom Arheološke zbirke Franjevačkog samostana uz pratnju fra Joška Kodžomana.

Gradonačelnik je potom veleposlanika i njegovu suprugu poveo u Baziliku Čudotvorne Gospe Sinjske, jedno od najvažnijih duhovnih i kulturnih središta Dalmacije, gdje su imali priliku upoznati se s bogatom sakralnom baštinom i značenjem koje ova svetišna tradicija ima za stanovnike Sinja.

Posjet je zaključen šetnjom središtem grada, tijekom koje je veleposlanik imao priliku doživjeti autentičnu atmosferu Sinja, njegov glavni trg, kulturne znamenitosti i svakodnevni život građana.

Tijekom cijelog susreta izražena je obostrana spremnost za produbljivanje suradnje, osobito na području kulture i gospodarstva. Razmatrane su mogućnosti povezivanja kroz turističke projekte, ulaganja u infrastrukturu, kao i potencijali Gospodarske zone Kukuzovac, pri čemu je naglašeno kako Sinj svojim geografskim položajem i razvojnim projektima može biti privlačan međunarodnim partnerima.

Posebno je istaknuta važnost kulturne razmjene kao temelja buduće suradnje. Veleposlanik Goel pokazao je veliko zanimanje za sinjsku tradiciju, običaje i kulturnu baštinu, naglasivši kako ga je oduševila autentičnost grada i snažna povezanost stanovnika s vlastitim identitetom. U tom kontekstu izrazio je želju za uspostavom čvršćih kulturnih veza između Indije i Sinja, pri čemu je najavljena mogućnost dolaska indijskih kulturno-umjetničkih društava u Sinj. Riječ je o društvima koja njeguju bogatu indijsku tradiciju kroz ples, glazbu i folklor, čime bi se otvorio prostor za jedinstvenu kulturnu razmjenu i povezivanje dviju tradicija.

Na kraju susreta veleposlanik je uputio poziv gradonačelniku Bulju da posjeti Indiju i upozna se s tamošnjim iskustvima i kulturnim nasljeđem, dok je s druge strane s velikim zadovoljstvom prihvatio poziv za dolazak na Sinjsku alku.

Ovaj posjet predstavlja važan korak u otvaranju Sinja prema međunarodnim partnerstvima, ali i potvrdu da bogata tradicija, kulturna baština i razvojna vizija grada mogu biti snažan temelj za buduću suradnju na globalnoj razini.