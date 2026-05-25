Vatrogasac na Visu iskašljavao krv i čekao tri sata. Reagirali iz Ministarstva

Sinoć je na otoku Visu pozlilo 67-godišnjem šefu tamošnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Njegovi kolege i otočani su ogorčeni, jer je unatoč novim helikopterima i brzim brodicama, unatoč bezrazložnom gubitku premladog, 26-godišnjeg Frane Borovine koji je u trenutku stradavanja bio na otoku Lastovu, sinoć hitnim službama iz Splita trebalo čak tri sata da dođu do Visa. Zašto je službama trebalo toliko da dođu po pacijenta koji je više puta iskašljavao krv i gubio svijest? Ovo pitanje poslali smo na adresu Ministarstva zdravstva, ali i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

- Odmah po pozivu zemaljski tim hitne pomoći, koji se nalazi na Visu je izišao na teren i bili su kod pacijenta 5 minuta nakon poziva, pregledali ga, poduzeli mjere i doktorica je zvala helikopter koji nije bio operativan - kazao je za Morski HR Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na pitanje zašto pomoć nije došla ranije, odgovara:

- Mislilo se da će biti to kasnije, a kad se vidjelo da neće biti, zvalo se brzu brodicu, pacijenta se prebacilo u KBC Split. Cijelo vrijeme pacijentu nije prijetila ugroza života, a što će biti uzrok svega, pokazat će se kad se završe pretrage. - tvrdi Luetić.

- Pacijent je predan uredno na hitan bolnički prijem i sad je pod ingerencijom KBC-a Split. Helikopter je tehničko sredstvo podložno kvarovima i dogodilo se da nije bilo operativan, a u početku se mislilo da je operativan pa je ispalo da nije - dalje pojašnjava.

Pitali smo ga, zar je moguće da Split i splitski akvatorij posjeduju samo jednu jedinu brodicu za hitnu medicinsku pomoć?

- Split raspolaže samo jednom brzo brodicom i ona je smještena u Milni, na otoku Braču - odgovorio nam je Luetić.

Odgovorili su na upit i iz Ministarstva zdravstva:

"Ministarstvo zdravstva trenutno ne raspolaže saznanjima o navedenom događaju. S obzirom na to da je Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije nadležan za osiguravanje pravovremene hitne medicinske skrbi na tom području, uključujući i otok Vis, zatražili smo žurno očitovanje, a za sve dodatne informacije i izjave možete se u međuvremenu izravno obratiti ravnateljstvu predmetnog Zavoda."

Resorno ministarstvo splitskom je Zavodu poslalo i žurno očitovanje o slučaju, kojeg također prenosimo u cijelosti:

"Ovim putem slobodni smo proslijediti Vam na daljnje nadležno postupanje podnesak gospodina Jurice Gašpara, glavnog urednika portala Morski HR, zaprimljen u Ministarstvu zdravstva 25. svibnja 2026. godine putem elektroničke pošte, a vezano uz navode o poteškoćama u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, u dijelu koji se odnosi na usluge hitne medicinske službe na otoku Visu, a koje su u nadležnosti navedene zdravstvene ustanove.

Slijedom navedenog, ovim putem molimo Vas za očitovanje Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije o navodima iz predmetnog podneska, kao i očitovanje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, s obzirom na nadležnost nad navedenom tematikom odnosno stručnim nadzorom.