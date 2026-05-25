Nova Miss Universe Hrvatske je kćer poznatog domaćeg sportaša

U zagrebačkom hotelu Esplanade održan je jubilarni 30. izbor za Miss Universe Hrvatske, na kojem se za prestižnu titulu natjecalo 15 finalistica iz svih dijelova zemlje.

Nova pobjednica postala je Antea Ljubičić Mršić, koja je krunu preuzela od prošlogodišnje Miss Universe Hrvatske Laure Gnjatović.

Finalistice su se tijekom večeri predstavile u večernjim i cocktail haljinama brenda Bariba, kupaćim kostimima brenda Pletix te obući Humanic. Za njihov izgled pobrinuli su se make-up umjetnici Učilišta Profokus u suradnji s Aurom, dok su frizure oblikovali stilisti Studija Ivana uz podršku brenda Schwarzkopf Professional.

Posebnu pažnju javnosti Antea Ljubičić Mršić privlačila je još prije finalne večeri. Riječ je o 24-godišnjakinji koja dolazi iz poznate obitelji – kći je bivšeg hrvatskog košarkaškog reprezentativca i trenera Veljka Mršića te dizajnerice interijera Velinde Ljubičić.

Rođena je u Kanadi, a zbog očeve sportske karijere dio života provela je u Hrvatskoj, Italiji i Španjolskoj. Iako dolazi iz sportske obitelji, odlučila se posvetiti obrazovanju i modelingu.

Pobjedom na izboru otvorila su joj se vrata svjetskog izbora Miss Universe, na kojem će ove jeseni predstavljati Hrvatsku u Puerto Ricu.

Glazbeni dio programa obilježili su nastupi Mije Dimšić, Nele, Sandija Cenova i Martina Kosovca, dok je kroz večer publiku vodio Davor Garić.

Osim krune i titule, pobjednicu očekuju i vrijedne nagrade, među kojima se posebno ističe stipendija Zagrebačke škole ekonomije i managementa za četverogodišnji prijediplomski ili MBA studij u vrijednosti do 20 tisuća eura.