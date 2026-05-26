Većina smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, skoro dvije trećine. Treba li to brinuti Plenkovića ili ne?

Dnevnik Nove TV objavio je svibanjski, redovito mjesečno istraživanje koje pokazuje kako građani gledaju na smjer u kojem se zemlja kreće te kako ocjenjuju rad državnog vrha.

Prema rezultatima istraživanja, oko 24 posto ispitanika smatra da se Hrvatska kreće u dobrom smjeru, dok 63 posto građana misli da zemlja ide u pogrešnom smjeru. 13 posto ispitanika nije znalo odgovoriti.

Vlada dobila nešto veću potporu

Ovaj mjesec zabilježena je nešto veća podrška radu Vlade i premijera Andreja Plenkovića. Njihov rad odobrava oko 31 posto ispitanika, dok ga 58 posto ne odobrava. 11 posto ispitanika nema stav.

Podrška radu predsjednika Zorana Milanovića slična je kao i prošlog mjeseca. Njegov rad odobrava 46 posto građana, ne odobrava 42 posto, dok 12 posto ne zna.

Sabor najlošije ocijenjen

Građani su u istraživanju ocjenjivali i rad ključnih državnih institucija školskim ocjenama. Vlada je dobila prosječnu ocjenu 2,54, predsjednik Milanović 2,99, dok je Sabor dobio najnižu ocjenu — 2,23.

Ostali podaci iz svibanjskog Crobarometra, uključujući rejting stranaka i političara, bit će objavljeni u Dnevniku Nove TV.

Istraživanje provedeno na 997 ispitanika

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 19. svibnja metodom Knowledge panel na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.