Većina smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, skoro dvije trećine. Treba li to brinuti Plenkovića ili ne?

Prema istraživanju Dnevnika Nove TV za svibanj
Dnevnik Nove TV objavio je svibanjski Crobarometar, redovito mjesečno istraživanje koje pokazuje kako građani gledaju na smjer u kojem se zemlja kreće te kako ocjenjuju rad državnog vrha.

Prema rezultatima istraživanja, oko 24 posto ispitanika smatra da se Hrvatska kreće u dobrom smjeru, dok 63 posto građana misli da zemlja ide u pogrešnom smjeru. 13 posto ispitanika nije znalo odgovoriti.

Vlada dobila nešto veću potporu

Ovaj mjesec zabilježena je nešto veća podrška radu Vlade i premijera Andreja Plenkovića. Njihov rad odobrava oko 31 posto ispitanika, dok ga 58 posto ne odobrava. 11 posto ispitanika nema stav.

Podrška radu predsjednika Zorana Milanovića slična je kao i prošlog mjeseca. Njegov rad odobrava 46 posto građana, ne odobrava 42 posto, dok 12 posto ne zna.

Sabor najlošije ocijenjen

Građani su u istraživanju ocjenjivali i rad ključnih državnih institucija školskim ocjenama. Vlada je dobila prosječnu ocjenu 2,54, predsjednik Milanović 2,99, dok je Sabor dobio najnižu ocjenu — 2,23.

Ostali podaci iz svibanjskog Crobarometra, uključujući rejting stranaka i političara, bit će objavljeni u Dnevniku Nove TV.

Istraživanje provedeno na 997 ispitanika

Istraživanje Crobarometar provedeno je od 1. do 19. svibnja metodom Knowledge panel na uzorku od 997 ispitanika. Maksimalna pogreška uzorka iznosi +/- 3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/- 3,6 posto.

