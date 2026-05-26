Nakon članka na Dalmaciji Danas javila se žena koja je pomogla dječaku na Lovrincu

Nakon što je objavljena emotivna priča o dječaku koji je teško ozlijedio prst u padu s bicikla na Lovrincu, redakciji se javila žena koja mu je zajedno sa suprugom priskočila u pomoć.

Kaže kako su danima pokušavali doznati kako je dječak i je li sve završilo dobro, no nisu uspijevali doći do informacija. Tek nakon objavljenog članka saznali su da je dječaku prst spašen.

– Upravo je članak o malenom dječaku došao do nas. Već smo danima pokušavali doći do informacije o malenom da vidimo kako je, ali nismo uspjeli. Suze su mi krenule od sreće da je prstić spašen – napisala je žena u poruci redakciji.

Dodala je kako im je drago što su se u tom trenutku našli na pravom mjestu i mogli pomoći, iako su okolnosti bile teške i stresne.

– Ako možete javiti roditeljima da nam je drago da smo se našli u tom trenutku na tom mjestu, iako okolnosti nisu bile lijepe. Veliki zagrljaj malenom i želimo mu brz oporavak – poručila je.

Zamolila je i da ostanu anonimni.

– Dobra djela ostaju u srcu – napisala je na kraju poruke, dodajući kako bi voljeli vidjeti dječaka.

Njihova reakcija i spremnost da pomognu u presudnim trenucima još jednom su pokazali koliko ljudskost i brza pomoć nepoznatih ljudi mogu značiti u teškim situacijama.

Gospođa je poželjela ostati anonimna, a redakcija Dalmacije Danas proslijedila je kontakt gospođe roditeljima ozlijeđenog dječaka.