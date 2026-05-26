Nekad šetalište, danas prometna zamka: Ovako izgleda svakodnevica na Bačvicama

Jutros, Bačvice, nezabilježene scene: iz jednog smjera kombi, iz drugog automobil, a s obje strane prometnice (reklo bi se ceste, cestice) parkirana vozila.

I nitko ni makac, ne mogu proći ni pješaci, biciklisti, osobe s tjelesnim oštećenjima, aute ne moramo niti spominjati...Naravno, šalimo se. Ne da je nezabilježena, nego je ova scena praktički svakodnevna. Već godinama.Tamo negdje krajem 2022. i početkom 2023. godine, nakon što je gradska vlast odobrila projekt, krenulo se u izgradnju novog hotela, zapravo hotelskog kompleksa oko Vile Godine, zaštićenog kulturnog dobra.

Nećemo sad o eventualnoj preizgrađenosti, dojmu nakrcanosti zgrada u ovom elitnom splitskom kvartu, već o prometnim problemima. Uličicom prema Katalinku, koja nema kolni nastavak nego je slijepa ulica, svakodnevno se s jedne strane parkiraju automobili na obilježena mjesta Split Parkinga (i plaćaju to mjesto), makar je sigurnost naizgled dvojbena jer se asfalt godinama lagano ugiba prema moru, prema šetnici...

Valjda će izdržati još koju godinu, iako bi tu bilo posla za građevinare, za kakvog vještaka za statiku.Dobro, to su 'legalna' vozila, ali avaj, kako se zbog radova uklonio prometni znak zabrane parkiranja na drugoj strani, uz zid Vile Rosine, tako se taj komad cestice koristi kao parking. Besplatni. A što svako malo dolazi do krkljanca, što je ugrožena sigurnost gostiju i prolaznika, blokiran pristup hitnoj pomoći i vatrogascima, to nema veze.

Praktički svakodnevno se ovaj problem i prijavljivao nadležnima, gradskim službama, prometnom redarstvu, prometnoj policiji, 'pauku', ali sustavnog rješenja evo već najmanje dvije godine jednostavno nema. Dođu službe po pozivu, ostave kazne pod brisačima, eventualno 'pauk' digne koje vozilo koje baš smeta, ako se uopće uspije probiti do njega, i sutradan sve iznova.

Posebno je zanimljivo, spektakularno iritantno što se ta uličica zove Šetalište Petra Preradovića. Da, šetalište...