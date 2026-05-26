Suze i ponos na posljednjem ispraćaju od legende: Od Bege se oprostile sve generacije Bijelih, evo tko je sve na Lovrincu

U tijeku je posljednji ispraćaj legendarnog hajdukovca Ive Bege. Na Gradskom groblju Lovrinac okupile su se sve aktualne generacije Bijelih, predstavnici Hajduka, brojni prijatelji, štovatelji i građani, a na ispraćaj je stigao i politički vrh grada.

Split i Hajduk opraštaju se od čovjeka koji je svojim igrama, karakterom i bezuvjetnom ljubavlju prema bilom dresu ostavio neizbrisiv trag u povijesti kluba.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ivo Bego rođen je 23. veljače 1937. godine u Splitu. Cijelu igračku karijeru proveo je u Hajduku, za koji je nastupao od 1955. do 1965. godine. U bilom dresu upisao je 253 nastupa i postigao 14 pogodaka.

Šjor Ivo pripadao je generaciji igrača koja je Hajduk živjela svim srcem. Na travnjaku je uvijek davao posljednji atom snage, igrajući hrabro, požrtvovno i s posebnim ponosom noseći grb voljenog kluba. Njegova srčanost i odanost bili su primjer suigračima i inspiracija navijačima.

Za Hajduk, Ivo Bego nije bio samo nogometaš, nego simbol jednog vremena i duha Splita i Dalmacije — iskren, ponosan, čvrst i neraskidivo vezan uz svoj narod i svoj klub. Generacije navijača pamtit će ga kao igrača koji je na terenu utjelovio borbenost, emociju, zajedništvo i neizmjernu ljubav prema bijeloj boji.

Prije dvije godine dodijeljen mu je i Trofej Fabjan Kaliterna, nagrada za životno djelo za rad u splitskom sportu.

Njegov doprinos Hajduku ostat će trajno upisan u povijest kluba, a uspomena na njega živjet će među svim hajdukovcima.

Komemoracija za Ivu Begu održava se u utorak u 11 sati u kino dvorani na Poljudu, dok je posljednji ispraćaj u 14:15 sati na Gradskom groblju Lovrinac.

Počivao u miru. Hvala Vam na svemu, šjor Ivo.