Isplati se biti odlikaš u Podstrani: Općina upravo objavila vijest koja će obradovati i učenike i roditelje

Općina Podstrana nastavlja s ulaganjima u obrazovanje i poticanje izvrsnosti među mladima, a ove godine projekt nagrađivanja najuspješnijih učenika Osnovna škola Strožanac dobiva dodatnu vrijednost.

Nakon što je Općina dvije godine zaredom učenicima od 5. do 8. razreda dodjeljivala sportske bicikle kao nagradu za uspjeh i trud, ove godine uvedena je još jedna značajna novost. Svi učenici koji osnovnoškolsko obrazovanje završe s prosjekom 5.0 kroz svih osam razreda bit će nagrađeni prijenosnim računalom koje će im služiti kao pomoć i alat tijekom daljnjeg srednjoškolskog obrazovanja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Veća sredstva u proračunu za 2026. godinu

Kako ističu iz Općine Podstrana, upravo zbog proširenja projekta i uvođenja dodatnih nagrada povećana su sredstva u proračunu za 2026. godinu.

Cilj projekta je dodatno motivirati učenike na rad, trud i postizanje izvrsnih rezultata, ali i poslati jasnu poruku kako zajednica prepoznaje i cijeni ulaganje u znanje i obrazovanje.

Znanje, rad i izvrsnost se prepoznaju

“Iako Općina nije osnivač škole, ulaganje u obrazovanje djece i mladih visoko je na listi naših prioriteta. Želimo stvarati poticajno okruženje u kojem će se znanje, rad i izvrsnost prepoznavati i nagrađivati”, poručuju iz Općine.

Dodaju kako ove nagrade imaju i snažnu simboličnu vrijednost jer učenicima šalju poruku da se trud i zalaganje uvijek isplate te da zajednica stoji iza onih koji svojim rezultatima mogu biti primjer budućim generacijama.

Svi kriteriji za dodjelu nagrada, kao i prethodnih godina, bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama Osnovne škole Strožanac.