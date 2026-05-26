Nova tragedija na hrvatskim prometnicama: Smrtno stradao motociklist

U teškoj prometnoj nesreći kod Slakovca smrtno je stradao motociklist rođen 1985. godine. Očevid je u tijeku, a policija apelira na oprez svih sudionika u prometu.

Prema informacijama koje je portal eMeđimuirje doznao od policije, u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila oko 14:20 na području Slakovca kod kućnog broja 67 smrtno je stradao motociklist rođen 1985. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema dosad utvrđenim okolnostima, nesreća se dogodila prilikom pretjecanja traktora, kada je motociklist naletio na vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu nesreće.

Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći te druge žurne službe, no unesrećenom vozaču nije bilo spasa.

U prometnoj nesreći ozlijeđena je i vozačica osobnog automobila koja je nakon pružene pomoći na mjestu događaja prevezena u Županijsku bolnicu Čakovec radi daljnje medicinske obrade. Prema informacijama kojima raspolaže policija, njezine ozljede nisu opasne po život.

Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika

Na mjestu nesreće očevid se provodi uz nazočnost zamjenice županijskog državnog odvjetnika, koja zajedno s policijskim službenicima utvrđuje sve okolnosti i uzroke ove prometne tragedije.

Promet na toj dionici je privremeno obustavljen za vrijeme trajanja očevida, a više informacija očekuje se po završetku službenog policijskog izvješća.

Apel motociklistima na dodatan oprez

S dolaskom toplijeg vremena na prometnicama je sve veći broj motociklista, zbog čega policija i stručnjaci za sigurnost prometa redovito upozoravaju na potrebu dodatnog opreza.

Posebno se ističe važnost prilagođavanja brzine uvjetima na cesti, održavanja sigurnosnog razmaka te izbjegavanja rizičnih manevara poput pretjecanja na mjestima gdje vidljivost nije potpuna ili gdje postoji mogućnost nailaska vozila iz suprotnog smjera.

Ova tragedija još je jednom podsjetnik koliko posljedice prometnih nesreća mogu biti teške i koliko je važno da svi sudionici u prometu, a posebno vozači motocikala, voze odgovorno i oprezno.