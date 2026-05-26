Drama kod Dubaca: Automobil sletio u provaliju duboku oko 150 metara

Jutros u 5:35 sati Vatrogasci Brela intervenirali su na području Dubaca nakon dojave o slijetanju osobnog vozila s prometnice u provaliju duboku oko 150 metara.

Po dolasku na mjesto intervencije zatekli su vozilo izvan kolnika, dok je vozač, srećom, uspio sam izaći iz vozila prije dolaska žurnih službi.

Sudjelovalo više vatrogasnih postrojbi

Osim Vatrogasaca Brela, u intervenciji su sudjelovali i Vatrogasci Baška Voda, JVP Makarska, Vatrogasci Zadvarje i Vatrogasci Omiš, uz djelatnike hitne medicinske pomoći i policije.

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se zahtjevan teren na kojem su intervenirale službe.

Apel vozačima na oprez

Vatrogasci su nakon intervencije uputili apel svim vozačima da budu posebno oprezni.

“Pozivamo sve vozače na dodatan oprez i prilagodbu brzine uvjetima na cesti, posebno na zahtjevnim dionicama poput Dubaca”, poručili su Vatrogasci Brela.