Slomljena rampa na ulazu u KBC. Evo što smo doznali

Rampa na ulazu u krug KBC-a Split na Firulama danas je pronađena slomljena. Prema fotografijama s terena, oštećen je podizni krak rampe.

Riječ je o rampi koja je postavljena u sklopu novog režima prometa oko bolnice, uvedenog 10. ožujka ove godine.

Kako doznajemo iz KBC-a Split, radilo se o neoprezu jednog motociklista koji nije vidio rampu te je, kažu nam, nenamjerno slomio.

U KBC-u nam dodaju da ovo nije prvi put da je rampa oštećena. Već nekoliko puta se dogodio sličan scenarija s motociklistima, a još češće s biciklistima.

Postavljena zbog sigurnosti i prolaska hitnih službi

Novi režim prometa uveden je kako bi se osigurao nesmetan prolaz vozilima hitnih i interventnih službi te povećala sigurnost unutar bolničkog kruga.

Tada je iz KBC-a Split pojašnjeno da se preko glavnog ulaza iznimno propuštaju vozila građana koji dovoze bližnje na hitnu medicinsku pomoć, i to uz mogućnost kratkog zaustavljanja ispred hitnih prijema, ali bez parkiranja.

Sva ostala vozila u bolnički kompleks na Firulama upućena su na ulaze iz Ulice Zajićeva i Puta iza nove bolnice.

Prvi dan izazvala zbunjenost vozača

Podsjetimo, već prvog dana novog režima rampa je izazvala dosta zbunjenosti među vozačima koji nisu bili upoznati s promjenama.

Iz bolnice su tada poručili da je prometnica od glavnog ulaza do zgrade onkologije i helidroma ključna prometna žila KBC-a Split te da mora biti prohodna u svakom trenutku.

Za sada nije poznato je li rampa oštećena u prometnom incidentu, namjerno ili na neki drugi način. Očekuje se više informacija nadležnih službi.