Fotografija koja budi nostalgiju: Kad su Hajdukovi velikani bili zvijezde Bundeslige

Facebook stranica “Hajduk kroz povijest” ponovno je oduševila ljubitelje splitskog kluba i nogometne nostalgije. Ovaj put objavili su fotografiju iz zlatnog doba Bundeslige, tada, bez ustručavanja se može reći, jedne od najjačih liga svijeta.
Na fotografiji su dvojica Hajdukovih velikana – Iko Buljan i Dragan Holcer, tada zvijezde Hamburger SV-a i VfB Stuttgarta.
Stupovi granitne obrane Hajduka
Prije odlaska u Njemačku, Buljan i Holcer bili su stupovi granitne obrane Hajduka iz sedamdesetih godina, generacije koja je na Starom placu igrala strašan balun i ostavila dubok trag u povijesti kluba.
Bili su to dani kada su Hajdukovci bili u samom vrhu europskog nogometa, a splitski klub imao momčad koja se mogla nositi s najvećima.
Epske europske utakmice
Kasnije će Hajduk ispasti upravo od Ikinog Hamburgera u epskom četvrtfinalu Kupa prvaka, utakmici koja se i danas pamti među navijačima Bijelih.
No, Hajduk je znao uzvratiti Nijemcima. U drugom kolu Kupa UEFA 1981. godine splitski klub izbacio je VfB Stuttgart, u još jednoj velikoj europskoj večeri koja je ostala zapisana u klupskoj memoriji.
Sjećanje na dane velikog baluna
Fotografija Buljana i Holcera zato nije samo nogometna uspomena, nego podsjetnik na vrijeme kada se na Starom placu živio veliki nogomet, kada su Hajdukovi igrači bili cijenjeni diljem Europe i kada je bijeli dres značio pripadnost nogometnoj eliti.
Malo nostalgije, ali i ponosa, za dane kada su hajdukovci bili vrh europskog baluna.
Kapetan koji je znao povesti kad je bilo najteže i ostao simbol jedne ere: "U moje matere je pojeo prvi bakalar"