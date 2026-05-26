Pobijedi li u drugom kolu, sjajni Splićanin ponovno ide na Đokovića

Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač iz Splita, u srijedu će igrati meč drugog kola Roland Garrosa.

Suparnik će mu biti 28. nositelj, godinu dana mlađi Brazilac Joao Fonseca. Meč je na rasporedu na terenu broj 14, kao treći susret dana od 11 sati.

Prvi međusobni dvoboj

Bit će to prvi međusobni susret Prižmića i Fonsece u karijeri.

Prižmić se trenutačno nalazi na 72. mjestu ATP ljestvice, dok je Fonseca 30. tenisač svijeta.

Program na tom terenu u 11 sati otvaraju Španjolac Alejandro Davidovich Fokina i Argentinac Thiago Agustin Tirante, a prije Prižmića na teren će i Ukrajinka Marta Kostjuk protiv Amerikanke Katie Volynets.

Uvjerljiv start splitskog tenisača

Prižmić je u nedjelju stigao do prve pobjede na Grand Slam turnirima. Na startu Roland Garrosa projurio je pokraj američkog kvalifikanta Michaela Zhenga, 146. tenisača svijeta, prepustivši mu samo pet gemova.

Splićanin je slavio sa 6:1, 6:1, 6:3, a jedini put svoj početni udarac izgubio je u trećem setu, kod vodstva 4:2.

Moguć novi dvoboj s Đokovićem

U slučaju pobjede protiv Fonsece, Prižmić bi u trećem kolu igrao protiv pobjednika dvoboja između Novaka Đokovića i Francuza Valentina Royera.

To znači da je moguć novi susret Prižmića i Đokovića, osvajača 24 Grand Slam naslova. Njih dvojica nedavno su igrali na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Rimu, a hrvatski tenisač tada je slavio u tri seta.