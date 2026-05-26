Veliki preokret oko Vuškovića: Evo što je upravo odjeknulo Njemačkom, ali i Engleskom

Luka Vušković iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu HSV-a, no njegova posudba iz Tottenhama službeno završava 30. lipnja. Njemački mediji posljednjih dana pišu o njegovu emotivnom oproštaju od hamburških navijača, ali i o njegovoj velikoj želji da ostane u klubu.

Kako navodi Welt, Vušković je nakon odlične sezone istaknuo da bi rado ostao u Hamburgu ako se za to otvori mogućnost, iako je svjestan da se od ljeta ponovno vraća pod ugovor s Tottenhamom.

San mu je zaigrati s bratom Marijom

Jedan od najvećih motiva za ostanak u HSV-u je i mogućnost da zaigra zajedno sa starijim bratom Marijom Vuškovićem. Njemački mediji podsjećaju da Mario radi na povratku nakon suspenzije te da je i dalje vezan uz HSV.

U intervjuu za klupske stranice Luka je govorio o posebnoj sezoni u Hamburgu, podršci koju je imao u klubu i činjenici da ga ondje čekaju “posljednji trenuci” kao igrača HSV-a, barem prema sadašnjem stanju stvari.

HSV ima malu nadu, ali odluka je na Tottenhamu

Kicker je ranije pisao da je Vušković nakon posljednje domaće utakmice sezone praktički potvrdio oproštaj od HSV-a, dok Welt navodi da u vodstvu hamburškog kluba postoji tek mala nada za njegov ostanak.

S druge strane, engleski izvori spominju mogućnost novog ugovora s Tottenhamom i nove posudbe u Hamburg, no iz njemačkih izvora zasad nema čvrste potvrde da je takav rasplet već dogovoren.

Hamburg ga je potpuno prihvatio

Vušković je u HSV stigao prošlog ljeta na jednogodišnju posudbu iz Tottenhama. Klub ga je tada predstavio kao veliko pojačanje za obranu, a tijekom sezone mladi hrvatski reprezentativac postao je jedan od najvažnijih igrača momčadi.

Posebno se pamte njegovi golovi i snažne partije u Bundesligi, zbog kojih je vrlo brzo osvojio navijače. Njemački mediji isticali su i njegov spektakularan pogodak protiv Werdera, kao jedan od poteza sezone.

Moguć rasplet koji bi oduševio navijače

Za sada je sigurno samo da se Vušković po isteku posudbe vraća u Tottenham. Ipak, ako se potvrde najave iz Engleske o mogućoj novoj posudbi u HSV, mladom Splićaninu mogao bi se ostvariti veliki sportski san — nastavak karijere u Hamburgu i zajednički nastup s bratom Marijom.

Do tada, njemački mediji ostaju oprezni: Vuškovićeva želja postoji, HSV bi ga rado zadržao, ali konačnu riječ ima Tottenham.