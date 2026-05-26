Vila na Žnjanu za tjedan dana stoji 25.000 eura. Booking sve slabiji, završila era luksuznog smještaja u Dalmaciji?

Vlasnici luksuznih vila s bazenima i kuća za odmor diljem Dalmacije ovog ljeta s mnogo više neizvjesnosti ulaze u sezonu nego prethodnih godina. Dok su u isto vrijeme ranijih sezona već imali gotovo popunjene termine i bezbrižno čekali prve goste, ove godine situacija je znatno drukčija.

Kako nam govore iznajmljivači, rezervacija ima manje nego inače, a kalendari su puni praznih termina koje dosad nisu bili navikli gledati u predsezoni.

Mnogi zbog toga već prilagođavaju cijene i nude dodatne pogodnosti kako bi privukli goste i osigurali što bolju popunjenost tijekom ljeta.

Gradonačelnik Tomislav Šuta upozorio je kako su slabiji rezultati bookinga posebno vidljivi za lipanj i srpanj te poručio da bi iznajmljivači trebali ozbiljno razmotriti preporuke struke o korekciji cijena. Naglasio za RTL kako svaki iznajmljivač samostalno odlučuje o formiranju cijena na tržištu, no smatra da bi u aktualnim okolnostima trebalo poslušati savjete stručnjaka. Podsjetimo, premijer i resorni ministar ranije su sugerirali da bi cijene trebalo sniziti između 10 i 20 posto.

Na sličan je potez tijekom vikenda pozvao i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, apelirajući na cijeli turistički sektor da kroz promotivne akcije i niže marže zajednički privuku goste. Ministar je pritom istaknuo kako bi popusti od 10 do 20 posto trebali biti odgovor na izazove ove turističke sezone.

Vile zjape prazne

Analiza ponude na Bookingu pokazuje da luksuzne vile u Dalmaciji ni usred sezone nisu rasprodane, unatoč visokim cijenama koje dosežu i nekoliko desetaka tisuća eura za samo tjedan dana boravka. U razdoblju sredine srpnja, kada turistička sezona tradicionalno ulazi u puni zamah, na području Splita, Dalmatinske zagore i otoka još je dostupno čak 194 vila s bazenom.

Cijene se uglavnom kreću od oko 2.500 eura za sedam dana pa sve do u prosjeku10.000 eura, no pojedini luksuzni objekti značajno odskaču. Tako se jedna vila smještena na Žnjanu nudi za čak 25.000 eura tjedno. Riječ je o luksuznom objektu s vrhunskim sadržajima i pogledom na more, no iznos koji traže vlasnici pokazuje koliko su pojedini iznajmljivači i dalje uvjereni da za luksuzni smještaj postoji dovoljno platežno moćnih gostiju.

Cijene idu i do 46.000 eura

Još skuplji smještaj pronašli smo u Škripu na Braču. Vila s šest spavaćih soba i šest kupaonica, infinity bazenom, wellness zonom, saunom i hidromasažnom kadom sredinom srpnja stoji čak 29.290 eura za sedam dana. U cijenu su uključeni luksuzno uređeni interijer, potpuno opremljena kuhinja, terasa s pogledom na more te dodatni sadržaji poput vanjskog televizora i privatnog wellness centra.

U istom mjestu pronađena je još jedna vila koja se u identičnom terminu iznajmljuje za oko 26.000 eura tjedno, što pokazuje da vlasnici luksuznih objekata na otocima zasad ne odustaju od visokih očekivanja, bez obzira na nešto sporiji booking nego prethodnih godina.

Među najskupljim objektima ističe se i vila u Rogoznici koja se za sedam dana odmora nudi za gotovo 37.000 eura, i to nakon uključenog popusta. Redovna cijena ovog objekta doseže čak 46.647 eura.

Na Marjanu najskuplje

Situacija se bitnije ne mijenja ni krajem srpnja. U posljednjem tjednu tog mjeseca na Bookingu je i dalje dostupno 145 luksuznih objekata, a cijene su uglavnom ostale na slično visokim razinama. To sugerira da dio vila nije uspio popuniti termine u razdoblju koje je proteklih godina bilo među najtraženijima.

Ni vrhunac sezone, sredina kolovoza, zasad ne donosi potpunu popunjenost. U terminu od 10. do 16. kolovoza još je dostupno čak 196 objekata. Posebno se izdvajaju luksuzne vile na splitskom Marjanu, gdje smo pronašli tri objekta čije se cijene za navedeni period kreću između 21.000 i 24.000 eura tjedno.