U Mravincima zaustavljen bjegunac: Policiji dao lažno ime, pronađeni kokain i marihuana

Policijski službenici Interventne policije Split su 25. svibnja 2026. godine u 18.30 sati u Mravincima zaustavili motocikl kojim je upravljao muškarac koji se policijskim službenicima lažno predstavio drugim imenom, a kod sebe nije imao dokument za utvrđivanje identiteta.

Kod osobe je pronađena plastična kutija s manjom količinom droge kokain i marihuane. Daljnjim provjerama utvrđeno je da se radi o 25-godišnjaku s područja Makarske. Također je utvrđeno da je upravljao motociklom za koji nije imao upisanu odgovarajuću kategoriju u vozačkoj dozvoli, da je odbio testiranje na droge te da je počinio i prekršaj protiv javnog reda i mira.

Prethodno je za njim raspisana potraga i određen istražni zatvor od strane Županijskog suda u Splitu zbog prethodnog postupka za kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja odveden je i predan u Zatvor u Splitu.