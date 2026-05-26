Poslušajte kako Filipinci u Splitu pjevaju "Marjane, Marjane"

Filipinski radnici u Splitu još jednom su pokazali koliko su se dobro uklopili u svakodnevicu grada i Dalmacije. Na jednom od nedavnih druženja i koncerata, zapjevali su poznatu dalmatinsku pjesmu „Marjane, Marjane“, oduševivši okupljene sugrađane.
Uz osmijehe i pljesak publike, Filipinci su bez ustručavanja zapjevali stihove koji su duboko ukorijenjeni u splitsku tradiciju, pokazujući koliko su prihvatili lokalnu kulturu i način života.
Okupljeni građani nagradili su ih pljeskom i pozitivnim reakcijama.
„Marjane, Marjane“ tako je još jednom spojio ljude različitih jezika i kultura, u trenutku koji je mnogima izmamio osmijeh i pokazao topliju stranu svakodnevice u Splitu.
