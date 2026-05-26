Potres u Dalmatinskoj zagori

Novi potres zabilježen je danas u Dalmatinskoj zagori.

Naime, danas, 26. svibnja 2026. godine u 13 sati i 33 minute seizmografi Seizmološke službe zabilježili su vrlo slab potres s epicentrom 24 kilometra sjeverno od Sinja.

Magnituda potresa iznosila je 2,1 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na II.–III. stupnja EMS ljestvice.

Podsjetimo, Split i okolicu jučer su uznemirila dva potresa koja su osjetili brojni građani, a novi podrhtaji tla ponovno su izazvali zabrinutost među stanovnicima Dalmacije.