Loša vijest za dubrovačku zračnu luku: EasyJet ovog ljeta smanjuje broj letova, manje linija - osam tjednih letova manje

Loša vijest za Dubrovnik i njegovu zračnu povezanost stiže s regionalnog avio-portala zamaaero. Kako piše analitičar Alen Šćuric, easyJet ovog ljeta smanjuje broj letova prema Dubrovniku.

Prema podacima koje je objavio zamaaero, easyJet će ovog ljeta prema Dubrovniku imati 46 tjednih letova na 11 linija, dok je prošlog ljeta imao 54 tjedna leta na 13 linija. Riječ je, dakle, o smanjenju od osam tjednih letova i dvije linije manje.

Najveći minus vidi se u ukidanju letova iz Amsterdama i Berlina, kojih ove godine nema, dok ih je prošle godine bilo tri, odnosno dva tjedno. Smanjenje je vidljivo i na liniji iz Napulja, gdje easyJet ove godine planira dva tjedna leta, što je četiri manje nego lani, piše Zama Aero.

S druge strane, dio linija ostaje na prošlogodišnjoj razini. Iz Londona je planirano 17 tjednih letova, iz Bristola pet, iz Pariza pet, iz Lyona tri, iz Edinburgha tri, iz Basela dva, iz Ženeve dva, iz Bordeauxa dva i iz Manchestera dva tjedna leta. Nantes će imati tri tjedna leta, jedan više nego prošle godine.

Za Dubrovnik je ovo loša vijest jer se svako smanjenje broja letova izravno odražava na dostupnost destinacije, posebno u špici turističke sezone i u razdoblju posezone. Manji broj linija znači i manje opcija za goste, slabiju povezanost s važnim europskim tržištima te mogući pritisak na cijene karata.

Podsjetimo, zamaaero je i ranije pratio smanjenja easyJeta prema Dubrovniku; prošle godine pisali su da je easyJet tada pao sa 62 na 54 tjedna leta prema Dubrovniku, a sada se prema novim navodima trend smanjenja nastavlja.