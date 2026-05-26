Umjetnost kao otpor: Palestinska cirkuska škola u sklopu europske turneje gostuje u Zagrebu, Splitu i Svetvinčentu

Suvremeni cirkuski kolektivi ROOM 100 i Cirkorama tijekom svibnja i lipnja organiziraju europsku turneju Palestinske cirkuske škole koje će održati u Hrvatskoj, Italiji, Nizozemskoj i Sloveniji. U sklopu turneje hrvatskoj publici bit će prikazana predstava „SARAB“, snažno i emotivno cirkusko-kazališno djelo koje kroz osobne priče palestinskih izvođača progovara o iskustvu izbjeglištva, gubitka doma i borbi za dostojanstven život.

Izvedbe u Hrvatskoj održat će se 31. svibnja u Zagrebu, od 20 sati u sklopu CirkoBalkana festivala kojeg organizira Cirkorama, na adresi Trnjanska struga 34. Nakon Zagreba, predstava seli u Split, točnije u Amfiteatar Doma mladih, koji će 2. lipnja od 20 sati biti domaćin predstave u sklopu programa Fragmenti cirkusa. Kao vrhunac hrvatskog gostovanja, predstava će 13. lipnja od 21 sat biti prikazana u Istri, točnije u Svetvinčentu u Kaštelu Morosini Grimani kao dio programa Savičenta pleše u organizaciji Mediteranskog plesnog centra i Zagrebačkog plesnog ansambla.

- Naziv predstave „SARAB“ u slobodnom prijevodu znači „fatamorgana“. Predstava je izvorno nastala kao umjetnički odgovor na iskustva palestinskih izbjeglica, no nakon novih sukoba i izbjegličkih kriza umjetnički tim proširio je fokus na univerzalno iskustvo svih ljudi prisiljenih na bijeg. Predstava ne govori o statistikama i brojkama, nego o ljudima i pojedincima iza pojma „izbjeglica“. Kroz suvremeni cirkus, pet palestinskih izvođača koristi žongliranje, akrobatiku i penjanje kako bi ispričali vlastite priče o strahu, gubitku, nadi i preživljavanju. Predstava podsjeća da iza svake migracije stoji ljudski život, obitelj i potreba za sigurnošću, kazala je Antonia Kuzmanić iz kolektiva ROOM 100, koja poziva građane da se odazovu predstavama kao znak solidarnosti s palestinskim narodom.

Palestinska cirkuska škola osnovana je 2006. godine s idejom da djeci i mladima u Palestini omogući prostor za kreativno izražavanje, igru i slobodu kroz cirkusku umjetnost. Danas škola godišnje okuplja stotine djece i mladih kroz radionice, treninge, festivale i programe u gradovima, selima i izbjegličkim kampovima diljem Palestine.

Škola djeluje u iznimno teškim okolnostima, pod okupacijom, uz svakodnevna ograničenja kretanja, nasilje i nesigurnost. Unatoč tome, njihovi treneri i umjetnici nastavljaju raditi, putovati i stvarati prostore zajedništva, radosti i otpora. Tijekom posljednjih godina njihovi su članovi i prostori bili izravno pogođeni ratom i represijom, uključujući uništenje školske zgrade i pritvaranje kolega i suradnika.

Dolazak predstave „SARAB“ zato nije samo gostovanje međunarodne predstave, već i rijetka prilika da se kroz umjetnost čuju glasovi ljudi koji stvaraju i žive u okolnostima stalnog nasilja i nesigurnosti. Publika je pozvana da svojim dolaskom podrži palestinske umjetnike i pokaže solidarnost s narodom koji, unatoč svemu, nastavlja stvarati, govoriti i pružati otpor kroz umjetnost.