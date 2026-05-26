MOL izgubio arbitražni spor protiv Hrvatske: Tražili milijune, sada moraju platiti troškove postupka

Arbitražni tribunal u cijelosti je odbio tužbeni zahtjev MOL-a protiv Republike Hrvatske te naložio mađarskoj kompaniji da hrvatskoj strani plati troškove tribunala i administrativne troškove u iznosu od 775.000 eura, s pripadajućim kamatama.

Pravorijek je donesen 26. svibnja 2026. godine, čime je uspješno okončan još jedan višegodišnji pravni proces između hrvatske države i mađarskog naftnog diva.

Mađari tražili do 91 milijun eura

Tijekom postupka MOL je tvrdio da je Hrvatska povrijedila Ugovor o plinskom poslovanju, kao i Prvu izmjenu tog ugovora.

Na ime navodne štete, mađarski su investitori od Hrvatske primarno potraživali 36.152.485 eura. Kao alternativni zahtjev, MOL je tražio naknadu štete za INA-u u iznosu od čak 91.121.742 eura.

Tribunal je, međutim, saslušao argumente pravnih zastupnika i u cijelosti odbio sve MOL-ove zahtjeve.

Spor se nastavio nakon arbitraže u Washingtonu

Ova pravna bitka vuče korijene iz investicijske arbitraže pred ICSID-om u Washingtonu, u kojoj je u srpnju 2022. godine donesen raniji arbitražni pravorijek.

Tim je pravorijekom MOL bio upućen da svoj tužbeni zahtjev zbog navodne povrede ugovora pokuša ostvariti u posebnoj trgovačkoj arbitraži.

MOL izlazi kao potpuni gubitnik

Slijedom tih uputa, MOL je 2023. godine pokrenuo novi postupak protiv Republike Hrvatske. Tri godine kasnije, mađarska strana iz ovog spora izlazi kao potpuni gubitnik.

Osim što je ostao bez traženih milijuna eura naknade, MOL će, prema odluci tribunala, morati u potpunosti pokriti troškove postupka te Republici Hrvatskoj uplatiti 775.000 eura s pripadajućim kamatama.