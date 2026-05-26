Teška nesreća kod Obrovca: Osam učenika u bolnici, operirana teško ozlijeđena djevojčica

Nakon teške prometne nesreće minibusa koja se dogodila u utorak ujutro na putu za Obrovac, u Opću bolnicu Zadar dosad je zaprimljeno osmero djece. O njihovom stanju i težini ozljeda izvijestio je dežurni liječnik dr. Nediljko Jović.

Odgovarajući na pitanja reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić o prvim pacijentima koji su jutros stigli u bolnicu, dr. Jović potvrdio je da je riječ o težim slučajevima, no situacija je sada pod kontrolom.

"Četiri djevojčice koje su jutros primljene oko 11 sati su stabilno, uključujući i devetogodišnju djevojčicu koja je operirana", kazao je doktor Jović.

Pojasnio je da su, s obzirom na okolnosti same nesreće, udaljenost mjesta stanovanja te narav ozljeda, sve četiri zadržane na liječenju i opservaciji na Odjelu dječje kirurgije.

U bolnicu naknadno stiglo još djece

Iako se nesreća dogodila neposredno prije osam sati ujutro, broj pacijenata koji su zatražili liječničku pomoć tijekom dana je rastao. Kako je reporterka naglasila, u minibusu je bilo ukupno 11 djece i vozač.

Neposredno prije večernjeg javljanja uživo, u bolnicu je stiglo još četvero učenika.

"Trenutno su u obradi. Onako preliminarno, mislim da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Uglavnom su se žalili na glavobolju te bol u vratu i prsnom košu", pojasnio je Jović, dodavši kako nije isključeno da u bolnicu dođe još netko od preostalih putnika: "Nikad ne znamo, to se uvijek zna dogoditi kad je vruća rana pa vas ne boli, a tegobe se mogu pojaviti naknadno."

Aktivirane sve dežurne snage

Na pitanje kako je bolnica reagirala na iznenadni primitak većeg broja pacijenata u kratkom roku, dr. Jović ističe da je odmah pokrenut predviđeni sustav.

"Kada se radi o masovnim ozljedama, imamo protokole postupanja. Angažiramo sve raspoložive dežurne snage: kolege kirurge, kolege koji rade na hitnom bolničkom prijemu te u dijagnostici. Sve se slaže po trijažnim kategorijama, na licu mjesta se procijeni ugroženost ozljeđenika i po tome se postupa", objasnio je liječnik zadarske bolnice.

Okolnosti ove teške prometne nesreće i dalje se utvrđuju, a u tijeku je i dodatno vještačenje minibusa kako bi se doznali točni uzroci tragedije.