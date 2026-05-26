Mili Poljičak do drugog kola u Bolu, Josip Šimundža uspješan u Brčkom

Mili Poljičak igrat će u drugom kolu ITF World Tennis Toura u Bolu nagradnog fonda 30.000 dolara. U hrvatskom dvoboju prvog kola pobijedio je Franu Sučića - 6:4, 6:1.

Karlo Kajin je u prvom kolu izgubio od Ukrajinca Nikite Maštakova (846.) - 6:2, 6:2.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Lea Bošković predala je susret prvog kola ITF turnira tenisačica u Bolu (nagradni fond također 30.000 dolara) šestoj nositeljici, Brazilki Gabrieli Ce (337.) kod zaostatka od 2.1 u prvom setu.

Josip Šimundža otvorio je ovotjedni nastup na ITF turniru u Brčkom nagradnog fonda 15.000 dolara uspjehom protiv Slovenca Luke Talana Lopatiča (1448.) - 7:5, 6:2.