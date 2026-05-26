Tko se ovoga sjetio, svaka mu čast: "Bojice" uljepšale dio Marjana koji je najgore stradao, Splićani su oduševljeni

Na sjevernoj strani park-šume Marjan proteklih dana pažnju šetača privlače velike drvene bojice postavljene uz šetnicu. Riječ je o intervenciji u javnom prostoru koju su izradili studenti Umjetničke akademije u Splitu, Odsjeka kiparstvo, pod vodstvom profesora Roberta Jozića.

Šarene drvene skulpture uklopile su se u prirodni ambijent Marjana, a već su postale zanimljiv motiv za fotografiranje prolaznicima, rekreativcima i obiteljima s djecom.

Ideja nastala nakon vjetroloma

Izvorna ideja počela se razvijati nakon prošlogodišnjeg vjetroloma, koji je dodatno potaknuo promišljanje o važnosti Marjana za Split.

Motiv bojica, odnosno olovaka, odabran je kao univerzalni simbol stvaranja, učenja i zajedničkog djelovanja. Poruka intervencije je jasna: budućnost Marjana trebamo ispisati zajedno.

Splićani pozitivno reagiraju

Šetači koje smo zatekli na Marjanu uglavnom su pozitivno reagirali na novu intervenciju.

“Baš mi je simpatično. Nije napadno, uklopilo se u šumu, a djeci je posebno zanimljivo”, kazala nam je jedna Splićanka koja je šetala s obitelji.

Slično razmišlja i jedan rekreativac koji često trči ovom rutom.

“Marjanu treba sadržaja, ali pametnog i nenametljivog. Ovo je veselo, drveno, prirodno i ima poruku. Meni je lipo”, rekao nam je.

Mjesto koje se sve češće fotografira

Velike bojice u crvenoj, zelenoj, plavoj i žutoj boji posebno privlače djecu, ali i turiste koji zastaju, fotografiraju ih i komentiraju neobičan prizor uz šetnicu.

“Prvo smo mislili da je nešto za djecu, a onda smo pročitali o čemu se radi. Lijepa ideja, pogotovo jer podsjeća da Marjan nije samo park za šetnju, nego prostor o kojem svi moramo brinuti”, rekla nam je jedna prolaznica.

Nakon kataklizme koja je pogodila Marjan, osobito Bene, u srpnju prošle godine, konačno s ovog područje stiže i lijepe slike.