Evo zašto je viški vatrogasac satima čekao prijevoz: "Puno je pomogao ovom otoku, a sad kad mu je trebala pomoć..."

Pacijent s Visa koji je tek četiri sata nakon zahtjeva za hitnim prijevozom stigao do kopna još uvijek je u splitskom KBC-u pod nadzorom liječnika. Iz MORH-a su za Dnevnik Nove TV potvrdili da te večeri vojni helikopter nije bio zatražen.

Šefu viških dobrovoljnih vatrogasaca pozlilo je u nedjelju navečer. Hitna pomoć stigla je za manje od pet minuta.

"Ustanovili su da on treba hitan medicinski prijevoz za Split", rekao je Pave Pincetić, zamjenik predsjednika DVD-a Vis.

Pave je zajedno s unesrećenim prvo sat i pol čekao informaciju da je helikopter u kvaru, pa još toliko na dolazak brze brodice. U bolnicu, gdje je još na promatranju, stigao je u jedan sat poslije ponoći.

"Više od četiri sata je to trajalo, što daleko prelazi onaj zlatni sat, i to je ono što nama smeta. Mi vam njega tu svi baš volimo i baš držimo do njega. I onda nas boli najviše što je on puno pomogao ovom otoku i svim ljudima i napravio je puno dobrih stvari, a sad kad je njemu trebala pomoć, sustav je jednostavno zakazao", izjavio je Pincetić.

Kamere Dnevnika Nove TV nekoliko sati prije poziva s Visa helikopter hitne medicinske pomoći stacioniran na Braču snimile su na intervenciji zbog velike prometne nesreće kod Zagvozda.

Iz splitskog Zavoda potvrđeno je da je tehnički kvar primijećen nakon tog leta, prilikom redovnog testiranja. Još uvijek se radi na otklanjanju kvara.

"Svjestan sam toga da helikopter mora ići na servis, da se može pokvariti, sigurno se neće pokvariti dok je na sletnoj stazi, sigurno će se pokvariti kad treba uzletjeti. Ali da se nađe onda jedan modalitet da se u tom slučaju stavi, angažira, odnosno da se u stand by stavi vojni helikopter, tako da se ovakve situacije u budućnosti ne događaju", izjavio je za Dnevnik Nove TV Hrvoje Mratinić, gradonačelnik Visa.

Iako je hitna na Visu procijenila drugačije, ministrica je zaprimila očitovanje da pacijent nije bio životno ugrožen.

"Uvijek ima ili backup helikopter u određenoj situaciji ovisno o vremenskim prilikama i stanju pacijenta, tako je i u ovom slučaju bila brodica apsolutno adekvatno prijevozno sredstvo. Ukoliko se kroz buduća vremena pokaže da treba drugačije biti raspoređeno, da treba biti više raspoređeno, imamo primjere aktivno funkcionirajućeg programa, pa ćemo ga samo nadograđivati", kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Na Visu tvrde kako još uvijek nisu pokriveni svi scenariji ni protokoli postupanja, ali su pregovori u tijeku.

"Dogovorili smo modele kako to poboljšati. Nama je najčešći problem da, kada ostanemo po noći bez trajekta, zimi kada je loše vrijeme, kada vozi nam Zadar, ostanemo potpuno odsječeni, a kada je loše vrijeme, ne leti helikopter i tada smo dogovorili da može katamaran preuzeti prijevoz hitnih pacijenata", izjavio je Ivica Vitaljić, gradonačelnik Komiže.