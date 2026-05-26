Poznato kako je na Visočici poginuo hrvatski planinar: "Pao je s dva metra..."

Hrvatski planinar Mirsad Hevešević iz Vrećara kod Labina poginuo je na planini Visoćici u BiH. 'Bio je iskusan, no stijena mu se odlomila pod nogama', kaže Livio Faraguna, predsjednik Planinarskog društva 'Skitaci'

Vidjeli smo se doslovce dva dana prije, jer smo imali sastanak. A sada ga više nema. Ovo je velika tuga i ogromni gubitak. Bio mi je dobar prijatelj, odličan i iskusan planinar koji je obožavao planinarenje. Bio je duša od čovjeka, a to ne govorim tek tako. Zaista je bio osoba na koju si mogao uvijek računati i koja će ti spremno i u bilo koje doba pomoći što god treba. Ima građevinsku firmu i planine su mu bile "bijeg" od napornog posla. Što se dogodilo u BiH, sa sigurnošću ne znam. Znam da se poskliznuo, pao i jedan kamen ga je udario u glavu. Više od toga ne znam, s tugom u glasu uspio je za 24 sata ispričati predsjednik Planinarskog društva "Skitaci", Livio Faraguna.

Planinar Mirsad Hevešević iz Vrećari kod Labina poginuo je na planini Visočici u BiH. Vijest je u Labinu i okolici odjeknula poput "bombe". Mnogi su ga znali. Za njim se tragalo od nedjelje, a onda je za dvjestotinjak članova planinarskog društva "Skitaci", čiji je Mirsad bio član oko tri godine, stigla šokantna vijest. Pronađen je mrtav.

Predsjednik društva Livio Faraguna kazao je da je Mirsad jako volio planine. One su mu bile velika ljubav.

- On je i planinarski vodič i išao je u obilazak staze. Na žalost, bio je u tom trenutku sam .Išao je snimiti stazu kako bi mogao kasnije voditi grupe. Vraćao se prema automobilu i navodno je malo skrenuo s puta jer su na toj poziciji bili stećci koje je valjda htio vidjeti. Odlomila mu se pod nogama stijena i pao je. Bila je to mala visina od oko dva metra. Ali kako je pao, jedan kamen ga je udario u glavu.

Govorim o zaista iskusnoj osobi. Taman se nedavno vratio s Biokova gdje je bio pet dana. U opisu posla bilo mu je označavanje te čišćenje staze. Teško mi je jako govoriti o njemu jer se jako dobro poznajemo. Skupa smo odlazili na brojne izlete. Ovo je nenadoknadiv gubitak za dvjestotinjak članova koji su, vjerujte, u velikoj tuzi. Svi do jednog. A naš Mirsad bio je duša od čovjeka. Oženjen i otac troje djece. Tuga je to velika - teškim glsom rekao je Faraguna.