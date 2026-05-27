Jadran se vraća na Zvončac: Kreće obrana hrvatske titule i lov na europski trofej

E, ovo se čekalo! Jadran kreće u obranu domaće titule i napad na europski trofej - sa Zvončaca. Otvoreni bazen, pogled na more i Marjan te miris ljeta... teško je poželjeti bolju pozornicu za završnicu sezone. Dok je na većini drugih sportskih terena zastor već spušten i prvaci proglašeni, u bazenu tek postaje najnapetije.

Naime, Jadran igra europsko finale. Prva utakmica Eurokupa odigrana je u Marseilleu, gdje je snažni francuski sastav slavio s 19:16, ali rezultat je i dalje potpuno otvoren. Momčad trenera Jure Marelje ima itekako razloga za optimizam uoči uzvrata koji se 6. lipnja igra na Zvončacu, gdje će im trebati i glasna podrška s tribina.

Prije Europe slijedi Primorje

Ipak, prije europskog izazova, Splićane čeka posao u Prvenstvu Hrvatske. U polufinalnoj seriji doigravanja igraju protiv Primorja EB, koje u srijedu gostuje na Zvončacu (19:45). Bit će to prva službena utakmica Jadrana na njihovu otvorenom bazenu još od sezone 2019./20., kada su protiv Solarisa igrali za broncu Prvenstva Hrvatske.

- Vaterpolo je ipak najljepši na otvorenom. I igračima i publici potpuno je drugačiji doživljaj kada se igra uz more, na bazenu poput Zvončaca, posebno u ovom dijelu godine kad sve već ima pravi ljetni ugođaj. Zvončac ima tradiciju, ambijent i ogroman potencijal te bi ponovno mogao biti domaćin velikih sportskih događaja, ne samo u vaterpolu nego i u plivanju. Već sada puno ljudi u klubu, Gradu i oni koji svakodnevno rade na bazenu ulažu veliki trud kako bi Jadran spremno dočekao sve utakmice i događaje koji slijede. Drago nam je što se ovakvi susreti ponovno vraćaju ovdje jer ovaj bazen to zaslužuje. Isto tako, vjerujemo da će upravo ovakav ambijent dodatno približiti djeci i roditeljima naš sport, zbog čega ih pozivamo da se priključe Jadranovoj školi plivanja i vaterpola - rekao je sportski direktor Jadrana Anđelo Šetka.

Marelja oprezan uoči polufinala

Što se same utakmice tiče, bit će poprilično napeto. Jadranaše prije uzvrata europskog finala očekuje zahtijevan posao, jasno će to i trener Jure Marelja.

- Primorje je momčad koja je ove sezone ostvarila odlične rezultate baš u utakmicama u kojima su im suparnici bili favoriti. Tim više smo u velikom oprezu. Mislim da smo u svojem bazenu favoriti i vjerujem da ćemo morati odraditi, odigrati samo dvije utakmice. Druga je već u nedjelju u Rijeci, dakle nemamo baš puno vremena. Važno nam je samo da momčad bude svježa, spremna na igru na otvorenom bazenu.

Podsjetit ćemo vas kako se polufinale PH igra na dvije pobjede. Aktualni hrvatski prvak pohod na titulu nastavlja sa svog Zvončaca, a ulaznice za utakmicu, koja se igra u srijedu u 19.45 sati, dostupne su na Adriaticketu.