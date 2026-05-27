Na autocesti viđen medvjed, oglasili se iz HAK-a

Iz Hrvatskog autokluba (HAK) u srijedu navečer su izvijestili o kretanju medvjeda na autocesti A6. Životinja se našla između tunela Čardak i čvora Vrbovsko na kolniku u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Iz HAK-a upozoravaju da su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog mjestimice obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u gorju i na Jadranskoj magistrali (DC8).

HAK: Prilagodite brzinu

Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).

Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i održavaju sigurnosni razmak između vozila.