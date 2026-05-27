Potres u Hrvatskoj

Potres magnitude 3.0 prema Richteru pogodio je jutros područje sisačko-moslavačke županije. Prema dostupnim podacima, potres je zabilježen u 9:51 sati po lokalnom vremenu.

Epicentar je bio 10 kilometara južno od Siska, odnosno 56 kilometara jugoistočno od Zagreba, na dubini od devet kilometara.

Brojni građani osjetili su podrhtavanje tla, a u kratkom vremenu zabilježeno je gotovo stotinu komentara korisnika koji navode da se potres osjetio i u Zagrebu te okolnim mjestima.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.