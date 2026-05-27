S kuće u Sinju opet padalo kamenje: "Zar se ponovno mora dogoditi nesreća da bi netko reagirao?"

Gotovo tri godine nakon nesreće u kojoj je teško ozlijeđena devetogodišnja djevojčica, derutna kamena kuća u Sinju i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost za prolaznike. Unatoč brojnim upozorenjima i apelima građana, na objektu do danas nisu provedene konkretne mjere sanacije.

Podsjetimo, 16. prosinca 2023. godine oko 10:05 sati, u Litrinom oboru dogodila se nesreća kada je snažna bura sa stare kamene kuće otpuhala kamen koji je pao na glavu djevojčice. Dijete je tada zadobilo teške ozljede, a slučaj je uznemirio cijeli grad te otvorio pitanje sigurnosti zapuštenih objekata u centru Sinja.

No, kako tvrde građani i obitelj ozlijeđene djevojčice, od tada se gotovo ništa nije promijenilo. Opasna kuća i dalje je u lošem stanju, a jutros se ponovno urušio dio kamenja s objekta. Srećom, u tom trenutku nitko nije prolazio ulicom pa je izbjegnuta nova tragedija.

“Moja kćer je na tom mjestu teško nastradala, a jutros je s te kuće palo toliko kamenja da je strašno i pomisliti što je moglo biti da je netko prolazio. Zar se ponovno mora dogoditi nesreća da bi netko reagirao i konačno sanirao objekt?”, ogorčeno nam govori majka djevojčice.

Stanovnici tog dijela Sinja upozoravaju kako je riječ o frekventnoj lokaciji kojom svakodnevno prolaze djeca, roditelji i stariji građani te smatraju da nadležne službe više ne bi smjele odgađati rješavanje problema.