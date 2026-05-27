U Split stiže Bukovčev portret Nike Nardellija, “pravnog oca” Hajduka

Aukcijska kuća Artmark drugu godinu zaredom dolazi u Split s izborom djela za tradicionalnu Ljetnu aukciju, a među najzanimljivijim eksponatima ističe se portret Nike Nardellija koji potpisuje slavni hrvatski slikar Vlaho Bukovac.

Kako navode organizatori, riječ je o reprezentativnom službenom portretu koji prikazuje Nardellija u svečanom građanskom ruhu, s detaljno oslikanim odličjima i medaljama. Portret je nastao najvjerojatnije u posljednjem desetljeću 19. stoljeća.

Niko Nardelli (1857. – 1925.) ostao je zapamćen kao jedini Hrvat na položaju austrijskog namjesnika u Dalmaciji, ali i kao važan mecena umjetnosti. Upravo je on otkupio prve slike za buduću Galeriju umjetnina u Splitu, a jedan od posljednjih činova njegove administrativne službe bilo je potpisivanje osnivačkih dokumenata Hajduka 1911. godine. Zbog toga ga se često naziva i “pravnim ocem” splitskog kluba.

Na izložbi će biti predstavljeno i djelo “Dva broda” poznatog splitskog slikara Zvonimira Mihanovića. Organizatori ističu da su hiperrealistički prizori brodova, obale i morskih refleksija obilježili njegov opus te mu donijeli međunarodno priznanje.

Predaukcijska izložba održava se u Hotelu Ambasador u Splitu od srijede, 27. svibnja u 14 sati do subote, 30. svibnja u 14 sati. Posjetitelji će, uz radove Vlahe Bukovca i Zvonimira Mihanovića, moći razgledati i djela Vaska Lipovca, Emanuela Vidovića, Roberta Auera, Antuna Masle, Ive Dulčića, Ede Murtića i drugih umjetnika.

Izloženi radovi dio su šire selekcije koja će biti ponuđena na aukciji 9. lipnja u Hotelu Esplanade u Zagrebu.