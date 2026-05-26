Dugačka lista, evo tko će sve od sutra ostati bez struje: Dijelovi Splita, Solina, Sinja, Šolte, Hvara, omiškog područja...

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom srijede i četvrtka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
SRIJEDA, 27.5.
Mjesto: Split
Ulica: Doverska;13,24,26 Petravićeva-22
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Solin
Ulica: Petra Kružića-5
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Svinišće
Ulica: Gornje Tafre, Donje Tafre, Brus, Orline, Brstili, Mušci, Podašpiljska cesta i Tadini.
Očekivano trajanje:
08:30 - 13:00
Mjesto: Sinj
Ulica: pavići i šimci
Očekivano trajanje:
08:00 - 15:30
ČETVRTAK, 28.5.
Mjesto: Nečujam
Ulica: Šetališta Marulića 20A, 21, 22, 23, 23B, 24Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Split
Ulica: Dio ulica Katalinićev prilaz, Jadranska, Šetalište Petra Preradovića, Bregovita, Prilaz brače Kaliterna
Očekivano trajanje:
08:30 - 09:30
Mjesto: Muć-Ogorje
Ulica: Tokići;1-50,Pekići-Matende;1-41
Očekivano trajanje:
08:30 - 12:30
Mjesto: Split
Ulica: Dio ulica Gospinica, Kaštelanova, Hektorovićeva, Kovačićeva, Rooseweltova
Očekivano trajanje:
10:30 - 11:30
Mjesto: Split
Ulica: Dio ulica Put Duilova, Put Žnjana, Šetalište pape Ivan PavlaII
Očekivano trajanje:
10:30 - 11:30
Mjesto: Drvenik, Sučuraj
Ulica: sve ulice
Očekivano trajanje:
09:00 - 12:00